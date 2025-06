¡Hay tiro! Oribe Peralta enfurece y llama ‘exjugador resentido’ al Ruso Zamogilny

El Mundial de Clubes es un torneo que llama mucho la atención a los fanáticos por la oportunidad de ver enfrentamientos impensados entre clubes de diferentes partes del mundo en juegos oficiales de la FIFA, pero a su vez es un tema de mucha controversia para jugadores, por su realización en temporada de vacaciones.

Esta situación obligó a algunas estrellas del balompié internacional a levantar la voz sobre el tema y señalar su inconformidad. Uno de ellos es Rapinha, jugador de Barcelona, quien aseguró que en este tipo de torneos nadie le pregunta a los jugadores por su intención de participar, solo toman tiempo de sus vacaciones sin importar el desgaste físico.

Esta declaración abrió el debate en redes sociales con la réplica del comentarista de TUDN, Daniel Zamiginly, quien reprobó sus palabras, puesto que luego de haber salido de la pobreza y ganar millones, es ‘incongruente’ que se quejen por jugar tres partidos en Estados Unidos.

"Estos tipos comían una vez al día, salen de una favela donde crecieron sufriendo la pobreza y cuando están ganando millones les molesta jugar 3 pinches partidos en EE. UU. Qué locura, pero así de incongruente, es el ser humano. Para terminarla de cagar, él ni tuvo que jugarlo“, escribió en redes.

Respuesta contundente de Oribe Peralta

Esta declaración provocó que Oribe Peralta respondiera de manera airada al exjugador en redes, defendiendo la postura del atacante brasileño por buscar mantenerse en el mejor estado físico e intentar buscar una mejor vida ahora como futbolista profesional.

"Ah, entonces si sufriste de niño, ya no puedes descansar de adulto. Gran lógica, Ruso. No creo que haya olvidado su origen, simplemente no piensa vivir reventado para gustarle a ex jugadores resentidos. Lo que tú llamas “incongruencia” se llama dignidad", sentenció de forma contundente el exSeleccionado Mexicano.