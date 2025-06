Julio César Chávez: “Mi hijo no perdió, regaló la pelea”

Julio César Chávez Jr. fue superado por el YouTube Jake Paul, en una pelea pactada a 10 rounds en peso crucero, y el comentario más esperado fue el de su padre, la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, quien señaló que si primogénito regaló la pelea.

El César del Boxeo, en primera instancia, destacó que su hijo volviera a los cuadriláteros después de unos años en los que se vio envuelto en polémicas y sustancias prohibidas.

“Me siento orgulloso la verdad, porque después de venir de unos años tan difíciles tan complicados, subirse al ring, pues a vencer esos demonios, me entiendes la verdad me siento contento orgulloso porque dio una buena pelea”, declaró al el canal de YouTube FightHype.com.

Sin embargo, también señaló que Julio no perdió la pelea, sino que la entregó el combate, por no ir al frente desde los primeros rounds. “No perdió la pelea, regaló la pelea, los primeros rounds, porque los últimos rounds los ganó mi hijo, eso que quede bien claro”, añadió.

El Gran Campeón reiteró que lo más importante es que su primogénito está sano, libre de adicciones, por lo que terminó felicitándole, pese a la derrota. “Pero lo principal es que está limpio de salud está limpio él y pues es el principio del renacer ¿me entiendes? Tantos años con esa adicción y volver a un ring, después de dos años, casi sin pelear la verdad, yo felicito a mi hijo”, apuntó.