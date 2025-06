Domènec Torrent se retracta: “Rayados sí es el reto más importante de mi carrera”

Domènec Torrent causó polémica en su presentación como entrenador de Rayados de Monterrey al asegurar que no era el reto más importante de su carrera.

Sin embargo, semanas después y tras haber dirigido al conjunto regiomontano en el Mundial de Clubes 2025, el timonel español se retractó y dejó en claro que dirigir a la Pandilla sí es el desafío más trascendente.

Se arrepiente

Fue durante una entrevista con ESPN donde el entrenador de 63 años explicó que en su momento dio dichas declaraciones por la experiencia que tenía, pues cabe recordar que se consagró campeón de Champions, además de ganar LaLiga de España, la Premier League y la Bundesliga, gracias a que fue auxiliar técnico de Pep Guardiola en Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.

“Ahora mismo sí. Igual que al principio, en la primera rueda de prensa, pues no, porque había empezado y había tenido muchas experiencias. Habíamos sido campeones del Mundial de Clubes, campeones de la Champions. Había tenido muchas vivencias. Ahora como técnico te diría que sí, porque es un Mundial maravilloso de 32 equipos, entiendo las quejas de algunos entrenadores… Es el reto más importante de mi vida y de nuestras vidas como staff”, dijo.

Por tal motivo, Domènec Torrent ofreció una disculpa para aquellas personas que se hayan sentido ofendidas con sus declaraciones.

“En este sentido no falté el respeto a nadie. Quien se sintió ofendido lo siento mucho, no era mi intención. Pero si me hicieran la pregunta otra vez volvería a repetirlo otra vez. La pregunta ahora es diciembre. Hemos enfrentado a Inter, a River, en un escenario único y es el reto más importante de mi vida. Contesto con franquicia, naturalidad y no engañando a la gente”, sentenció.

Es importante mencionar que Domènec Torrent se encuentra invicto al frente de Monterrey luego de tres partidos oficiales dirigidos, en los que acumula dos empates y una victoria. Su próximo encuentro será contra el Borussia Dortmund en los octavos de final del Mundial de Clubes.