OFICIAL: Salomón Rondón deja a Pachuca para reforzar al Real Oviedo de España

La era de Salomón Rondón en el futbol mexicano llegó a su fin, después de que Pachuca hizo oficial su salida mediante un video en redes sociales en el que le dio las gracias por su estadía.

Al mismo tiempo, el delantero venezolano publicó una emotiva carta de despedida en la que deja las puertas abiertas para volver, además de que expresó su gratitud con la escuadra hidalguense y Grupo Pachuca.

“Nunca es fácil despedirse. Y por eso no pienso decirles adiós. No voy a cerrar la puerta amigos, siempre estará abierta, porque me recibieron así, con los brazos abiertos. El día que Grupo Pachuca, Jesús Martínez, Armando Martínez y su directiva me llamaron, cambiaron algo en mi interior”, escribió.

“En este año y medio celebré goles, títulos, logros personales y, sobre todo, colectivos. Fueron unos días alegres en los que, además, hasta tuve el honor de llegar a ser su capitán. Mis queridos Tuzos, gracias de todo corazón”, añadió.

Se va al Oviedo

Al oficializarse su salida de la escuadra de la Bella airosa, es prácticamente un hecho que Salomón Rondón jugará para el Real Oviedo, con el objetivo de mantener la permanencia en la Primera División de España.

De hecho, esta será la tercera experiencia del ariete venezolano en LaLiga, tras su paso por Las Palmas y el Málaga, donde vivió su mejor momento.

Con 35 años, el sudamericano llega con la consigna de ser el hombre gol y es la primera transacción oficial de Grupo Pachuca al recién ascendido Real Oviedo.

Además del Rey, se espera que James Rodríguez también pueda incorporarse al equipo, ya que al pertenecer a León, facilitaría su arribo al conjunto asturiano.