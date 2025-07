Canelo explota contra sus críticos: “Se sienten menos, yo soy uno de los mejores en la historia”

México es un país mundialmente conocido por dar siempre buenos exponentes en el mundo del boxeo. Importantes personajes han escrito la historia del deporte con letras de oro y en tiempos recientes esto se ha podido ver con la aparición de Saúl Canelo Álvarez, quien además de ser una de las caras de la disciplina en la actualidad, es el rey de las 168 libras.

Sin embargo, su carrera no solo se conforma de éxitos, ya que también ha registrado descalabros que le han dado la vuelta al mundo, generándole también algunas críticas. Sobre esto, el pugilista tuvo el tiempo de hablar en su visita al podcast de Miguel Layún, ‘We Are Brave’, donde aceptó errores y mandó un mensaje a sus detractores.

¿Qué fue los que dijo Canelo Álvarez?

En primera instancia, el tapatío habló de sus derrotas ante Floyd Mayweather y Bivol señalando que su intento por dar una campanada al enfrentarlos, aun sabiendo su condición adversa, algo que no le resta valor a su carrera.

“Cuando perdí con Floyd Mayweather tenía 23 años, obviamente no estaba listo para esa pelea y yo sentí que sí. Yo creo que me pegó una depresión, pero no tenía a alguien con esa educación de decirme que había psicólogos. Me deprimí y como pude empecé a pensar y dije: ‘voy a ser el mejor del mundo’. Yo fracasé con Floyd Mayweather Jr., fracasé con Dmitry Bivol, pero intenté cosas chingonas y sigo siendo uno de los mejores de la historia", aseguró el mexicano.

Asimismo, Álvarez decidió enviar un mensaje a sus detractores, quienes le siguen recordando sus caídas y cuestionan sus triunfos. Esta situación es una que no le preocupa, ya que no se fija en esas declaraciones.

“Criticar es más fácil, pero lo hacen porque se sienten menos, realmente somos más los que apoyamos a los mexicanos“, finalizó.