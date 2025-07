Oribe Peralta es blanco de críticas, ¿por decir que el pobre es pobre porque quiere?

Oribe Peralta, el héroe de la medalla de oro de la Selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ha sido víctima de críticas en redes sociales por un comentario que no fue bien tomado por los aficionados.

¿Qué dijo?

Todo comenzó por que el Ruso Zamogilny criticó fuertemente a Raphinha, quien se lanzó contra la FIFA por cargar de partidos a los jugadores, haciendo énfasis en el Mundial de Clubes.

Por tal motivo, Oribe Peralta salió en defensa de la estrella del Barcelona, asegurando que los futbolistas no desean vivir “reventados”, por el exceso de actividad, por lo que llamó “jugador resentido” al Ruso.

La discusión continuó y varios aficionados le recriminaron a Oribe Peralta que, aún con la carga de partidos, los futbolistas son privilegiados de ejercer dicha profesión, la cual es muy bien pagada.

“No mam*s hasta en tu tweet fijado tienes 19 años de futbolista, yo tengo eso trabajando en mi empresa y estoy a 21 años de la jubilación. Y tú defiendes que jueguen 5 semanas más, no sabes lo que odie tu comentario, eras ídolo, ahora vete a la verga cegado”, fue una de las críticas.

Oribe Peralta respondió que cada persona elige a lo que quiere dedicarse y se debe responsabilizar de esa decisión: “Cada uno eligió a qué se quería dedicar mi amigo. Hay que responsabilizarse de las decisiones tomadas en esta vida”, escribió.

Este último comentario desató la furia de los internautas, quienes aseguraron que Oribe Peralta hablaba desde su privilegio.

“Wow, ahora veo que los pobres la cagaron horrible al no elegir ser futbolistas. Tienes razón Oribe, no importa sus condiciones ni su entorno, ellos son los pendej@s”, “El pobre es pobre porque quiere”, o “Gracias Oribe, qué idiotas somos, cómo no se nos ocurrió ser jugador del PSG para salir de la pobreza”, fueron algunos de los comentarios.