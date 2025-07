Álvaro Morales y Ricardo Peláez se dan tremendo agarrón: “No soportas la verdad”

Álvaro Morales protagonizó una nueva polémica en televisión, después de que se enfrascó en una discusión con Ricardo Peláez, durante una emisión del programa, Futbol Picante.

Por culpa del Piojo se dieron un agarrón

Todo comenzó cuando el panelista de ESPN comenzó a criticar fuertemente a Roberto Alvarado al mencionar que no tenía argumentos para jugar con la Selección mexicana.

Para validar su punto, Álvaro Morales brindó algunas estadísticas que no dejaron bien parado al Piojo, al evidenciar su falta de gol y la poca eficacia de sus centros.

Dichos comentarios no cayeron nada bien en Ricardo Peláez, quien salió en defensa del atacante de Chivas y tachó de mentiroso a su compañero, asegurando que solo se dedica a inventar cosas.

“Te reto públicamente, estamos en televisión, a que me demuestres las sandeces que estás diciendo de Alvarado. Demuéstramelo en video, porque hasta las tuviste que leer, las tienes anotadas en papel. Es pura mentira, tu inventaste estos datos”, dijo el exdelantero mexicano.

Como era de esperarse, Álvaro Morales no dudó en contraatacar y le respondió a Ricardo Peláez que no soportaba escuchar verdades; por lo que ironizó con la situación y se solidarizó con él.

“Si no soportas la verdad y estás perdiendo las emociones, te mando un abrazo, soy empático contigo, pero te lo digo con la hermandad que te tengo, Piojo no lleva gol, no lleva asistencia”, añadió el polémico conductor deportivo.

Aunque Peláez se mostró un tanto molesto y ya no quiso contestar a su compañero, al final todo quedó en intercambio de palabras y los ánimos entre ambos personajes se calmaron.

¿Por qué Peláez defendió al Piojo?

Es importante mencionar que Álvaro Morales ha sido uno de los principales detractores de la carrera del Piojo Alvarado, principalmente desde su llegada a Chivas.

Por otro lado, el jugador es del total agrado de Peláez Linares, quien primero lo llevó a Cruz Azul y posteriormente a Chivas, razón por la que se enfureció con su colega.