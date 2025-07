De Japón a la Arena México: Capitán Suicida quiere hacer historia en el CMLL

El cierre de 2024 representó un parteaguas para Capitán Suicida, cuya gira a Japón no solo enriqueció su técnica, sino que le abrió nuevas puertas dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Gracias a ello, el “Kamikaze del Ring” vivirá una experiencia única al participar por primera vez en el prestigioso Torneo de la Leyenda de Plata.

Capitán Suicida habla de su primera participación en el prestigioso torneo

“Es un torneo que tiene muchísima historia, desde el primer ganador en 1998, y ver toda la lista de personas que han ganado este torneo, pues sin duda es algo motivante. Torneos que veías desde pequeño en televisión, y ahora poder tener la oportunidad de estar aquí, junto a siete elementos más que vienen empujando fuerte, y unos ya consolidados. Entonces yo creo que estoy muy agradecido por haberme tomado en cuenta, para demostrar una vez más mi calidad”, mencionó emocionado.

Capitán Suicida competirá el próximo viernes 18 de julio en la eliminatoria junto a luchadores como Ángel de Oro, Máscara Dorada, Templario, Titán, Neón, Explosivo y Max Star. Los dos mejores avanzarán a la gran final, programada para el 25 de julio en la Arena México.

Ahora, con estos enfrentamientos, el objetivo del Kamikaze del Ring es enfrentar a las figuras del CMLL de forma continua

“Estuve en el torneo Reyes del Aire, donde tuve la oportunidad de enfrentar a Místico, he tenido la oportunidad de enfrentar a casi todas las estrellas del CMLL, y pues he demostrado que he trabajado duro y que sigo aprendiendo”, compartió.

Sobre sus deseos en esta justa, el gladiador fue claro: “Me gustaría enfrentar a un Templario, Ángel de Oro o Máscara Dorada, sería algo muy padre estar en la final y poder llevarme esa presea”, finalizó con convicción.