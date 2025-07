¡Pelea de leyendas! Rey Bucanero y Felino apuestan sus cabelleras en el 92 Aniversario del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ha revelado el primer gran combate confirmado para su evento más importante del año. En el marco del 92 Aniversario, Rey Bucanero y El Felino se verán las caras en una esperada lucha de cabellera contra cabellera, programada para el próximo viernes 19 de septiembre en la emblemática Arena México.

Esta rivalidad ha ido creciendo con intensidad en las últimas semanas, derivando en enfrentamientos cargados de polémica, rudezas y decisiones discutidas, lo cual derivó en un constante cruce de desafíos por parte de ambos gladiadores. El ambiente se volvió insostenible y finalmente se pactó el combate de apuestas.

¿Cómo se firmó el combate?

El Felino fue claro al señalar su molestia por la forma en la que ha sido atacado en fechas recientes: “Te metiste en las patas de los caballos, y yo creo que eso es algo que por no decirlo u ofenderte, pero el golpe que me diste ayer en la garganta, es lo que te va a costar perder tu cabellera, no digo que va a ser algo fácil, pero créeme que Bucanero firmaste tu sentencia. Vamos a basarnos en las arrastradas, así te va a ir de aquí en adelante antes de que llegue la fecha, tenlo por seguro”.

Por su parte, Rey Bucanero se mostró seguro y confiado de salir con la victoria: “Solamente con agarrar las cuerdas, haciendo trampa o metiendo faul puedes ganar, pero ya es hora que muestres la calidad que tienes como luchador… les voy a dedicar la cabellera del Felino”.

Será la tercera ocasión que ambos estetas tengan una lucha de cabelleras, en el 2011 El Felino fue el ganador, mientras que en el 2014 Rey Bucanero se llevó la victoria; ambos compromisos se definieron dentro de una jaula, como parte de las funciones de Infierno en el Ring.