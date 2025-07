“Voy a dejar el corazón, estoy listo para el reto”: Ramsey ruge en su llegada a Pumas

Los Pumas de la UNAM presentaron oficialmente a Aaron Ramsey como su primer refuerzo para el Apertura 2025 mediante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones de Cantera.

“Tengo el honor de presentarles a un gran jugador que se incorpora a la garra y corazón puma, que se une a los esfuerzos del plantel del primer equipo varonil. Se encuadra en este dinamismo que nuestro director técnico le está imprimiendo al plantel”, dijo Miguel Mejía Barón, director deportivo de los universitarios.

Ilusionado con el reto

Por su parte, el jugador galés se mostró entusiasmado de afrontar este nuevo reto en su carrera, por lo que se comprometió a dar lo mejor de sí para cumplir con las expectativas.

“Solo quiero decir que estoy emocionado por el reto, he experimentado muchas cosas y eso me pone en un buen lugar. El equipo tiene muchas expectativas y estoy para dar mi parte y ayudar a los objetivos”, aseguró.

“Sé la presión que implica este equipo, que la afición es enorme y esperan que seamos unos contendientes, estoy emocionado de jugar mi parte y buscar esos triunfos como equipo”, añadió.

Dejará el corazón para hacer historia

Por último, Aaron Ramsey envió un ilusionante mensaje a los seguidores de la escuadra universitaria al declarar que dejará el corazón en la cancha para conseguir logros importantes.

“He jugado con algunos futbolistas que conocen la liga mexicana, es muy técnica y con grandes jugadores. Las últimas semanas he obtenido más información para tratar de averiguar más, pero estoy emocionado por este reto. De la presión siempre la he tenido en los equipos que he jugado, aquí no es diferente, espero que podamos traer un triunfo, voy a ponerle todo mi corazón y esfuerzo para tener éxito”, sentenció..