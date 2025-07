David Faitelson sale en defensa de Julio César Chávez Jr.: “Sigo pensando que no es un criminal”

La reciente detención de Julio César Chávez Jr. ha generado un revuelo total en el mundo del boxeo, ya que los motivos de su deportación están ligados a serios problemas que lo podrían poner tras las rejas un largo tiempo. Ante ello, diversas opiniones sobre su situación se han liberado, siendo la de David Faitelson la que más reflectores ha robado.

Posterior al informe que dio por hecha la detención del pugilista mexicano por parte de agentes de la ICE, señalándolo como un “delincuente inmigrante ilegal”. El periodista mexicano alzó la voz hablando en primera instancia mediante una publicación en X en la que aseguró que puede haber muchos conflictos en la vida del boxeador, pero ninguno ligado al crimen.

“Ligar a Julio César Chávez Junior con el crimen organizado es una acusación muy seria y podría ser una mentira. Recuerden que, para este gobierno, todos los inmigrantes somos unos delincuentes… El hijo de Chávez ha tenido muchos problemas en la vida, pero no es un criminal" sentenció.

Luego de unas horas, Faitelson decidió retomar el tema, pero en esta ocasión con un video en el que asegura que si bien la carrera del hijo de la leyenda no ha sido lo que muchos esperaban, por problemas de disciplina y drogas, él sigue creyendo que no es un criminal. Al mismo tiempo, el periodista señaló que no se le debe juzgar antes de tiempo, sino hasta conocer el dictamen final.

“Hay temas donde no puedo, ni debo meterme. Sigo pensando que Julio César Chávez Jr. no es un criminal, pero eso no lo puedo asegurar; lo único en mis manos es afirmar que su carrera ha sido un desperdicio y podemos señalar lo difícil que fue su niñez por lo que vivió con el padre, porque vivió sus peores momentos, pero también hemos visto familias disfuncionales donde aun así se adueñan de su destino y salen adelante”, sentenció el periodista de TUDN.

Por otro lado, Faitelson habló sobre los inicios en la carrera de Chávez, siendo siempre estelar por ser el Hijo de la Leyenda, pero siendo la disciplina el tema que terminó con su carrera por no poder controlarse: “Mi inconsciente niega que sea un criminal, espero no equivocarme”.