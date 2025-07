Gilberto Mora, el niño de oro azteca que superó las marcas de Lamine Yamal y Pelé

A menos de un año para el arranque del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, una luz de esperanza se ha presentado en el entorno de la Selección nacional, pero no precisamente por el campeonato ganado en la Copa Oro, sino por el nacimiento de una nueva joya, Gilberto Mora.

Récord histórico

Con 16 años y 265 días de edad, el nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dejó su nombre marcado en los libros de historia del futbol a nivel global, al convertirse en el jugador más joven que conquista un torneo internacional con selección mayor.

Pese a su juventud, Javier Aguirre sorprendió al alinear como titular al centrocampista en la final del torneo de Concacaf, acrecentando aún más sus récords con el Tricolor, siendo no solo el más joven en debutar con la camiseta azteca, sino también en disputar el partido por el título.

Apuesta arriesgada de Aguirre

Gilberto Mora, no había recibido un solo minuto en la fase de grupos de Copa Oro, pero la terrible lesión de Luis Chávez le abrió las puertas. Un lugar estaba vacante en el medio campo y el novato levantó la mano con buenas actuaciones en los entrenamientos.

El Vasco le dio la primera oportunidad en cuartos de final ante Arabia Saudita y posteriormente repitió como titular en la semifinal ante Honduras, siendo el asistidor del gol de Raúl Jiménez que le dio el pase al Tri a la gran final.

Las sorpresas no terminaron ahí, al experimentado entrenador no le tembló la mano para aventar al más novato de sus jugadores al partido más bravo y, nuevamente, le dio minutos ante Estados Unidos. El chiapaneco no decepcionó, demostrando que la decisión de Aguirre no fue equivocada ni apresurada.

Superó a Yamal y a Pelé

Con ello, Gilberto Mora superó a Lamine Yamal, que ostentaba esta marca como el más joven en conquistar un título oficial de la FIFA con la selección absoluta, al levantar la Eurocopa con España en verano del 2024, con apenas 17 años y un día cumplidos.

Antes de la joya del Barcelona, estaba ni más ni menos que Edson Arantes do Nascimento, el “Rey Pelé”, que ganó la Copa del Mundo Suecia 1958 con 17 años y 249 días.

¿El nuevo ídolo de México?

Si bien, los futbolistas anteriores ganaron torneos más trascendentes, el hecho de que hoy sean considerados como leyendas de sus respectivas selecciones, da un foco de esperanza para pensar que Gilberto Mora pueda convertirse en una auténtica estrella del balompié mexicano.

El niño de oro azteca

A los 15 años, el surgido de las fuerzas básicas de Tijuana fue descubierto por Juan Carlos Osorio y, meses después, ya cuenta con más de mil minutos en Primera División.

Lo anterior ha hecho que equipos de Europa ya lo tengan en la mira, aunque el salto a un equipo de élite tendrá que esperar, ya que por reglamento de la FIFA no se permite fichar a jugadores menores de edad.

Sin embargo, las capacidades Gilberto Mora, como su visión de campo, buen golpeo de balón y atrevimiento, son un claro ejemplo de que México ha encontrado a su niño de oro.