Carlo Ancelotti es condenado a prisión por este motivo: ¿Lo corren de Brasil?

(Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

Carlo Ancelotti, histórico director técnico, fue condenado a un año de prisión por defraudar a Hacienda Pública en España, durante el ejercicio fiscal del 2014. A la par, el italiano fue absuelto de otro cargo similar, pero del 2015.

De acuerdo con información de EFE, la Fiscalía acusa al exentrenador del Real Madrid de haber defraudado con un millón 62 mil 79 euros.

¿Irá a la cárcel?

Pese al delito en su contra, Carlo Ancelotti no pisará la cárcel gracias a que la legislación española establece que las condenas menores a dos años que no están relacionadas con delitos violentos, rara vez lo hacen. Por consecuencia, su puesto en el banquillo de la Selección de Brasil no corre ningún tipo de riesgo.

Sin embargo, la Audiencia Provicional de Madrid informó que el estratega de 66 años recibió una multa económica de 386 mil 361.93 euros, es decir, poco más de 450 mil dólares. Además no tendrá derecho a cualquier tipo de ayuda como subvenciones públicas, derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de tres años.

Cabe mencionar que durante su juicio que se llevó a cabo los pasados 2 y 3 de abril, Ancelotti dejó en claro que nunca tuvo intenciones de defraudar a Hacienda, argumentando que él hizo lo que el club y sus asesores le instruyeron, por lo que pidió ser absuelto.