¿Arrepentido? Luis Díaz reaparece en misa en honor a Diogo Jota y rompe en llanto

En medio de la polémica, Luis Díaz se reivindicó y, este 10 de julio, asistió a la misa en homenaje a los 7 días de fallecimiento de su compañero del Liverpool, Diogo Jota.

El futbolista colombiano fue sumamente criticado por no haber hecho acto de presencia en el funeral del delantero portugués, ya que mientras este se llevaba a cabo, él se encontraba en un evento de influencers en su país natal.

Llora la muerte de Jota

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la localidad de Gondomar, cerca de Oporto, donde Luis Díaz se veía sumamente afectado e incluso algunas cámaras captaron que no pudo contener el llanto.

A la misa también asistió el portero del Liverpool, Alisson Becker, que de igual forma no pudo asistir al sepelio por cuestiones de logística.

La amistad entre Diogo y Díaz

Ambos jugadores formaron una importante amistad en los Reds. Incluso, Diogo Jota tuvo un gesto de solidaridad con el sudamericano cuando el padre de este último fue secuestrado y el portugués marcó un gol mostrando la playera de su compañero.

“No tengo palabras. Me duele en el alma, no solo por lo que fue en la cancha, sino por lo que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus hijos y su familia. QEPD, Diogo y André”, fue el mensaje que utilizó Luis Díaz al momento de la muerte del seleccionado lusitano.

Es importante mencionar que, de acuerdo con medios como A Bola, el colombiano se ausentó en el funeral por problemas de logística; sin embargo, al mismo tiempo fue visto de fiesta en un evento de influencers, donde se mostró sonriente y hasta bailando.

Por tal motivo, fue blanco de críticas en redes sociales, pues muchos aficionados lo tildaron de no tener empatía con su compañero.