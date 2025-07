Guerreros Laguneros e Infernales encabezan una noche de alto voltaje en la Arena México

Los Infernales vs. Guerreros Laguneros

La rivalidad entre dos de las facciones más imponentes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) llega a un nuevo capítulo este Viernes Espectacular en la Arena México. Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Gran Guerrero y Stuka Jr.) se medirán cara a cara con Los Infernales, tercia integrada por Averno, Mephisto y Euforia. Un enfrentamiento que ha ido subiendo de tono semana tras semana, especialmente luego de los choques entre Averno y Último Guerrero, quienes, pese a haber hecho equipo recientemente, terminaron atacándose por errores que reavivaron viejas tensiones.

La intensidad no termina ahí. El tapatío, Esfinge, buscará justicia propia luego de ser víctima de una artimaña de The Beast Mortos en su más reciente encuentro. Esta vez, ambos se verán las caras en un mano a mano que promete emociones fuertes.

“Veo recio a mi rival Mortos, los estilos son similares, me sacó la casta y sacó al Esfinge que no conocía”, reconoció el luchador técnico, quien no olvida el faul encubierto que le costó la derrota. El exintegrante de la Fuerza Poblana ha destacado por su constancia en las últimas funciones y ya piensa en competencias mayores como el Grand Prix.

Otras luchas destacadas de la noche

Otra lucha esperada será la primera defensa del Campeonato Nacional de Tríos por parte de El Cobarde, Felino Jr. e Hijo de Stuka Jr., quienes aceptaron el reto de la tercia de los Dragones: Dragón Rojo Jr., Dragón Legendario y Dragón de Fuego.

El resto del cartel incluye duelos con presencia internacional, como el de la japonesa Yuki Mashiro, quien debutará junto a Lluvia y Kira, enfrentando a Dark Silueta, Hera y Olympia. Además, Valiente Jr., Hijo del Pantera y Dulce Gardenia chocarán contra Okumura, Yutani y Alom, mientras que el inicio de la velada quedará en manos de Rey Cometa y Espíritu Negro ante los hermanos Calavera Jr. I y II.

La Arena México se prepara para otra función imperdible donde las rivalidades, la calidad luchística y el deseo de revancha prometen una noche llena de adrenalina.