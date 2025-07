“Ya me cansé”: Pato O’Ward hace sorprendente revelación en medio de los rumores con Cadillac

En medio de los rumores sobre un posible fichaje en la Fórmula 1 con Cadillac, Patricio O’Ward sorprendió a sus seguidores con un contundente anuncio en sus redes sociales.

¿Qué dijo?

Mediante sus historias de Instagram el piloto regiomontano confesó que ya estaba cansado, pero no precisamente por su actualidad en las pistas, sino por una situación que ocurrió en su domicilio.

El corredor de Arrow McLaren confesó que lleva una semana sin tener wifi en su casa, lo que le impide distraerse y ver contenido de entretenimiento como series y películas.

“¿Cómo va su día? Mi día, llevo una semana sin WiFi, no han venido a arreglarlo. Nunca veo tele y ahora que quiero hacerlo no puedo ver tele, ni películas, nada. Ya me cansé de cocinar, de limpiar, de hacer mi ropa, ¿qué hago?”, dijo en un video.

¿Ficha con Cadillac?

En las últimas horas se dio a conocer que Checo Pérez ya tiene un acuerdo firmado para volver a la Fórmula 1 con Cadillac como piloto estelar.

Por tal motivo, han surgido versiones de que Pato O’Ward podría ser su coequipero, principalmente porque el propio director del equipo de General Motors ha revelado el interés que tienen por el regiomontano.

Checo Pérez y Pato O'Ward han despertado rumores de que podrían correr juntos en F1. Foto: Getty Images

Incluso, el propio Pato O’Ward ha pedido a Cadillac que lo fiche no solo por el éxito que significaría la dupla azteca en la pista, sino por el éxito comercial que esto significaría fuera de ella.

Sin embargo, su llegada a dicha escudería es prácticamente imposible, al menos para el próximo año. Esto se debe a que tiene contrato con Arrow McLaren hasta finales de 2027 para seguir compitiendo en la IndyCar Series.