“Me motivó mucho la injusticia, la falta de oportunidad por parte del CMB y el MMA me abrazó”: Kenia Enriquez

El mundo de los deportes de contacto en México vive un momento de efervescencia, con atletas dispuestos a romper barreras y definir sus propios legados más allá de lo convencional. En este escenario, una figura se alza con una historia de determinación es la de Kenia “Mexican Queen” Enríquez.

En entrevista exclusiva con Publimetro, la tricampeona mundial de boxeo revela la potente motivación detrás de su audaz incursión en las Artes Marciales Mixtas, su ambición por conquistar títulos en ambas disciplinas, las injusticias de las que ha sido víctima y el inspirador legado que busca dejar en el deporte mexicano; donde su próxima pelea de MMA con Combate Global este 17 de julio es solo el siguiente capítulo en una trayectoria llena de audacia.

Kenia, eres tricampeona mundial de boxeo, ¿qué te motiva para incursionar en las artes marciales mixtas?

— Pues han sido muchas cosas que me emocionan y que me han llevado a este punto. No es fácil tener tres títulos del mundo, pero cuando ya no se dan las oportunidades para unificar, para seguir haciendo historia, pues me motiva la injusticia. Me motiva que no estoy teniendo las oportunidades que he trabajado. Eso es lo que me motivó a estar arriba de una jaula.

He estado como campeona interina del Consejo Mundial de Boxeo ocho años en las 108 libras y ahora en las 112. En las 108 libras hice cuatro defensas exitosas de ese cinturón y no logré unificar con la campeona absoluta. Entonces subo a la división de las 112 y hago una defensa de ese título y digo “no más, no más”. Me motivó mucho la injusticia, la falta de oportunidad por parte del Consejo Mundial de Boxeo y el MMA me abrazó; Combate Global me abrió las puertas y me metió con alfombra roja.

¿Cuál es tu meta en esta nueva disciplina por qué no te mantuviste en el CMB?

— Yo sigo con la meta de ser la primera mexicana en unificar una división. Y ya veo que el organismo al cual pertenecí como campeona no me va a dar la oportunidad. Gracias a todos los medios que han estado apoyándome y dándome el espacio para opinar, pues al Consejo Mundial de Boxeo no le gustó la crítica, la observación, y ha decidido mantenerme ahí como campeona interina, no dándome la oportunidad. Yo creo que es una represalia a todo lo que estoy haciendo, mostrarle al mundo que hay injusticia y que no se está haciendo lo correcto, que el propio organismo no sigue sus reglas.

Combate Global - Combate Female Cortesía Combate Global (Kevin Kleeblatt/Clinch Mafia - Kevin Kleeblatt)

Este camino también es una declaración ante las injusticias, ¿por qué no se lograba el siguiente paso?

— He ido a las convenciones del organismo del Consejo Mundial de Boxeo, he sido una digna campeona, he hecho todas las actividades, he estado ahí. Justo en abril fui a la cumbre que se realizó en Las Vegas a pedir que se hiciera una investigación o se abriera un caso del porqué no sigo como campeona absoluta, por qué no se me está dando. Un título interino está bien, pero sabemos que es el paso es ser absoluta. Y justo tuve enfrente a Mauricio Sulaimán y me externó que no le gustó que hiciera MMA y le dije: “a mí tampoco me gusta ser campeona interina por ocho años en dos divisiones”. Y dijo que eso lo consideraba una traición al deporte.

Entonces creo que ahí es donde noto que si estás ahí con ellos no te valoran, no te aprecian, pero si no estás con ellos también no te quieren y te aprecian. Qué importa ya ahorita en este punto. Hace meses él declaró en alguna otra entrevista que se abriría un caso. Mi equipo, Fajador, Leon Sport Group, mandaron correos, estuvieron al pendiente para ver cómo se activaba mi carrera en el boxeo y no hubo respuesta. La única respuesta que hubo fue el despojo del cinto porque se necesitaba activar, pero sabemos que eso no es real porque si se necesitara activar hubieran contestado algún correo y estuviera peleando boxeo. Así que solamente se me despojó del cinto por las represalias a la acusación que he estado haciendo durante tanto tiempo.

Tienes el estatus de campeona, es mucha presión, ¿cómo manejas estas expectativas que tiene la gente alrededor tuya, todo el público?

— Como una campeona ya sé que es llegar al punto alto, ya sé que es estar en ese punto de quiebre, ya sé que es colapsar mentalmente en saber y querer ganar. Entonces creo que con eso afronté esto. Desde el principio no fue muy aceptado porque el boxeo es un deporte de puristas, es un deporte con mucha historia, y yo vengo de una familia de peleadores: mi papá es entrenador, mis dos hermanos compiten en el boxeo de manera profesional. Entonces yo creo que la manera en que lo afronté fue con la frente en alto y como campeona nada me puede parar y nadie puede decir qué voy a hacer.

En este caso, nadie va a detener mi manera de ser, que quiero ser la mejor, y ahora en este deporte lo estoy afrontando de esa manera. Es difícil, no he estado familiarizada tanto al deporte de las artes marciales.

¿Qué puedes adelantar de cómo ves a tu rival para este combate que vas a tener ya dentro de Combate Global?

— Es una peleadora que también lleva una pelea, ya peleó en una liga importante. Las dos estamos a la par, solo que obviamente confío en mi experiencia, confío en que ya sé que es estar bajo presión. Considero que me veo otra vez ganando, me veo brillando ahí dentro de una jaula y sé que ella es buena, es peleadora de Estados Unidos, ya tiene muchas batallas amateurs, ha estado más familiarizada con el deporte que yo, pero me he convertido en un monstruo. La verdad que trabajé mucho mi físico, mi alimentación y no te quiero presumir, pero lo he hecho bien.

Combate Global - Combate Female Cortesía Combate Global (Kevin Kleeblatt/Clinch Mafia - Kevin Kleeblatt)

Aunque eres una figura en el pugilismo; en esta disciplina eres nueva, ¿cómo trabaja ese aspecto de no favorita?

—Es más fácil cuando tienes a las personas correctas. Esta alianza con Fajador, con Leon Sport Group, con el Team Arana, que son mi entrenador y su familia, con Combate Global, creo que cuando me dan todas las herramientas, todo es más sencillo. No hay manera de que no pueda conquistar mis sueños porque todo se me está poniendo ahí en la mesa. Y si antes no se me ponía y lo lograba y brillaba y hacía.

Ahora, a pesar de ser nueva y de no tener tanta experiencia en este nuevo deporte, la verdad que se me está poniendo todo para brillar y hacerlo bien. Y esa es mi manera de ser, impecable en lo que hago, en lo que digo. Y pues ahora que tengo a las personas adecuadas, no hay manera de equivocarme, por eso estoy tan segura que puedo llegar a ser campeona de artes marciales.

¿Cómo observas tú al público mexicano y qué les puedes decir sobre lo que van a ver de ti ya en una jaula?

—La verdad que me sorprendió mucho, son más exigentes siempre. Ya ahora con las redes puedes ver los comentarios y me sorprendió el hecho de que me hicieran sentir tanto amor y tanto apoyo y sobre todo que estuvieran orgullosos de que estoy representándolos ahora en este deporte. Vi los comentarios en el canal de YouTube de Combate Global de mi pelea y fue de “eres una, eres mexicana, eres bien chingona” y todo eso, y fue como de wow.

Nada de lo que me esperaba porque sí sentí un poco de temor al momento de hacer la transición y todo eso se me quitó al ver el apoyo de todos. Y ahorita que voy por la segunda, todo el mundo mandándome mensajes, compartiendo mi fotografía del siguiente evento. Entonces estoy más que motivada, inspirada de que represento a todo México y a todo el público latino y a toda la gente latina que también está acá en Estados Unidos. Eso solamente me llena de poder y de energía, decir “claro que puedo” porque no voy sola cuando entro a esa jaula.