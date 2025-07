Modelo española expone a Lamine Yamal por contratar mujeres para su fiesta “Ofrecía 20 mil euros”

Lamine Yamal enfrenta un nuevo escándalo por su extravagante fiesta de cumpleaños 18, después de que la modelo, Claudia Calvo, lo expuso por ofrecer hasta 20 mil euros a mujeres para asistir a su fiesta.

Así fue como Yamal buscó a chicas

Fue durante el programa de televisión, Telecinco, donde la susodicha, que fue dos veces Miss Teenager, reveló detalles inéditos de la celebración del futbolista del Barcelona.

La joven influencer contó que el jugador español ofreció una importante suma de dinero para asistir al evento y pasarla bien. Incluso, aseguró que Lamine Yamal buscaba chicas con condiciones físicas específicas.

“A mí se me informó que era una cifra en concreto que se marcaba en dos cifras: entre 10 y 20 mil euros. Se fijaban más en la talla del pecho o el color del pelo”, afirmó Claudia Calvo.

Además, la modelo confesó que el equipo de trabajo del jugador del Barcelona la contactó para encomendarle directamente que ella se encargara de reclutar a las mujeres; sin embargo, no aceptó debido a que consideró que pretendían algo más que solo la asistencia.

“Te dan una tarjeta para tus propios gastos y que en el momento en que eso sucede no sabes a lo que te expones o qué pretenden de ti. No phones. No cameras. Sin drogas. Todo está incluido, vuelos, hotel, comida y lo que decidas pasar mientras estás en la isla preparándote para la fiesta”, sentenció.

Es importante mencionar que antes de esta polémica, se reveló que el gobierno español busca investigar a Lamine Yamal por contratar a personas con enanismo para amenizar su fiesta de cumpleaños.