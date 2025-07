Pumas responde Tuca Ferretti por llamar ‘chillón’ a su portero: “Ya de viejito uno llora por todo”

El arranque de la Liga MX en su Torneo Apertura 2025 dejó muchas emociones en las canchas de México, pero una situación que robó muchos reflectores fue el debut del portero de pumas, Rodrigo Parra, quien con solo 17 años vivió una noche amarga en La Comarca ante Santos Laguna.

3-0 fue el marcador con el que los laguneros superaron a los capitalinos, siendo todos errores del joven arquero, algo que lo llevó hasta las lágrimas. Esto desató un mar de críticas, entre las que destacó la de Ricardo Ferretti, quien lo llamó ‘chamaco chillón’, por su accionar al final del encuentro.

Con este marco es que llegamos hasta la conferencia de prensa de este miércoles 16 de julio en Cantera, donde Pumas presentó a su nuevo refuerzo y se le cuestionó a Miguel Mejía Baron por los comentarios del Tuca en referencia al error de su portero.

“Tuca mi gran cuate y te quiero tanto, es su manera de dirigir del Tuca ya la conocemos, le dijo chillón. Yo estoy de acuerdo en que cuando uno tiene ganas de llorar no importa tanto. Eso lo he aprendido y se me ha recrudecido con los años; ya de viejito empieza uno a llorar casi por cualquier cosa”, externó Mejía Barón.

Ricardo Ferretti pide más oportunidad para el arquero juvenil

Tras darse a conocer su respuesta, en el programa de ESPN, Generación Futbol, donde participa el exestratega de Tigres, se repitió el video de la contestación haciendo que Tuca lo tomara con humor.

En primera instancia, Ferretti aplaudió la respuesta y posteriormente aclaró que no lo llamó chillón de forma despectiva, ya que hacía referencia más a su urgencia porque el jugador mostrara el carácter para lograr consolidarse rápidamente.

Asimismo, el ahora panelista de ESPN, pidió que se le seguirán dando oportunidades al jugador, puesto que si bien la opinión en el futbol es cambiante y extremista, tenía condiciones para mostrar su calidad.