Santiago Giménez revela que el Tata lo traicionó: “Me dijo que iba a ser titular en Qatar”

Santiago Giménez volvió a avivar la polémica con Gerardo Martino y recientemente arremetió en su contra al revelar que lo traicionó por no llevarlo al Mundial de Qatar 2022.

¿Por qué lo traicionó?

Fue durante una entrevista con el Escorpión Dorado donde el Bebote explicó que el Tata le había dicho que tenía asegurado su lugar en la justa deportiva, pero que de la nada lo dejó fuera.

“Estuvo bien culer@. Yo ya me veía adentro de la lista la verdad, la última vez que fui con Selección el Tata me dijo que era su delantero titular y si seguía así iba a ir al Mundial. Empecé a hacer goles y de la nada me dejó afuera”, dijo.

En ese sentido, el Chaquito consideró que no fue correcto la forma en la que le informaron que no iría al Mundial, ya que primero Martino le dijo que sí iría y de última hora solo lo hicieron viajar a la concentración para decirle que había sido recortado.

“Sabían que me iba a pegar duro, trataron de decírmelo lo más rápido y ya, igual las formas también estuvieron mal porque acabó la temporada, yo viajé a Girona y me dijeron: ‘vas a estar entrenando por si pasa algo ya te metemos a ti no sé qué, como de sobra ¿no?, y llego a Girona y a la hora me dicen que no voy a ir, y de ahí me regresé a México. Me hicieron viajar”, añadió.

“Creo que Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez eran muy del agrado del Tata y Henry Martín la estaba rompiendo en ese entonces. Teniéndolos enfrente era difícil jugar”, finalizó.

Martino aceptó su error

Es importante mencionar que hace poco, el propio Tata Martino aceptó que sí fue un error no convocar a Santiago Giménez en Qatar 2022, ya que hoy en día lo considera uno de los mejores delanteros del mundo.

Ahora, el Chaquito deberá enfocarse en hacer una buena temporada con el Milan para amarrar su boleto a la justa deportiva, el cual tiene casi asegurado gracias al nivel que ha demostrado.