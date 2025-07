¡Ya está listo! Confirman a Checo Pérez entrenando para su regreso a la F1

Sergio ‘Checo’ Pérez está de regreso. Aunque todavía no hay un anuncio oficial por parte de Cadillac, su posible nuevo equipo en la temporada 2026 de la Fórmula 1, los rumores sobre su retorno han tomado fuerza tras una sorpresiva declaración de Patricio O’Ward, quien reveló que ya lo ha visto entrenando.

En entrevista con ESPN Racing, el piloto de IndyCar fue cuestionado sobre el futuro del tapatío en el automovilismo y dejó muy claro que su regreso a la Fórmula 1 no es una ilusión, sino un plan en marcha.

“¿Lo ves regresando a Checo Pérez?”, le preguntaron.

“¿A Checo? Sí. Sí, porque ya lo vi entrenando. No estuviera entrenando si no fuera a regresar. Un punto”, respondió sin titubeos O’Ward.

“Checo Pérez va a seguir siendo un ídolo regrese o no”

Además de confirmar que Checo está preparándose físicamente, Pato defendió la trayectoria de su compatriota, dejando claro que, regrese o no a la Fórmula 1, su legado como figura del automovilismo mexicano está asegurado.

“Yo sé que lo haría. Yo creo que su salida de Fórmula 1 no fue como la que él quería, ¿no? Si él escoge no regresar, va a seguir siendo un ídolo. Si él escoge regresar, va a seguir siendo un ídolo. Yo creo que no cambia mucho ahí, ¿no?”, expresó.

Aunque no mencionó detalles técnicos o del equipo, sus palabras refuerzan las versiones de medios internacionales como Planet F1 y beIN Sports, que dan por casi cerrado su fichaje con Cadillac Racing, el equipo estadounidense que debutará en 2026 bajo el paraguas de General Motors y Andretti Global.

¿Checo Pérez y Pato O’Ward en Cadillac?

Durante la misma entrevista, Pato O’Ward también desmintió los rumores que lo vinculaban a él con Cadillac, calificando esa versión como una invención de redes sociales.

“¿Cadillac se acercó a ti, Pato, o nunca?”, le preguntaron.

“No, hombre. Esa fue puro humo. Puro humo, cabrón. Pura red social. Yo creo que ese rumor fue como el de Fernando Alonso con Taylor Swift”, bromeó entre risas.

El comentario dejó en claro que, si bien él no será parte del nuevo proyecto de Cadillac, sí tiene conocimiento de primera mano sobre los planes de Checo Pérez, quien tras su salida de Red Bull en diciembre de 2024, se tomó una pausa competitiva en 2025.

El anuncio oficial, cuestión de días

Con esta declaración de O’Ward, sumada a reportes recientes de periodistas especializados y el propio entorno de Cadillac, todo apunta a que el anuncio oficial del regreso de Checo Pérez se hará en las próximas semanas, posiblemente después del Gran Premio de Hungría.

Por ahora, lo que es un hecho es que Checo ya entrena. Ya se prepara. Y ya está listo.