¿Le dijo de todo? Christian Martinoli revela que Efraín Juárez lo confrontó

Efraín Juárez ha sido criticado por su gestión al frente de los Pumas de la UNAM y uno de sus detractores es Christian Martinoli, quien recientemente reveló que tuvo una confrontación con él.

¿Qué sucedió?

Fue durante una emisión del programa Los Protagonistas, donde el comentarista de TV Azteca contó que se encontró con el técnico de los universitarios en un restaurante de la Ciudad de México.

El narrador relató que, de un momento para otro, se percató que Efraín Juárez se dirigía hacia él, por lo que pensó que este le reclamaría por las constantes críticas y se armaría la bronca.

Sin embargo, la actitud del entrenador mexicano lo sorprendió y confesó que incluso bromearon con las críticas que le ha hecho y se pusieron a platicar unos minutos.

“Yo ya estaba casi en el postre, por un momento pensé y dije ‘ya se van a armar’, pero no, buena gente. Llegó y dijo ‘ya no me estén reventado’ y le dije ‘es que te pareces mucho a mi primo cuando declaras’ y jijiji y jajaja. Me presentó a Álvaro Angulo, el lateral colombiano y me dijo que va a ser un crack y le va a ayudar mucho”, dijo.

Los números de Juárez en Pumas

Es importante mencionar que Efraín Juárez arribó al Pedregal a mitad del Clausura 2025, tras la destitución de Gustavo Lema. Hasta ahora, registra un total de 15 encuentros dirigidos, con un saldo de cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas.