Pato O’Ward hace contundente revelación sobre su futuro en la F1: “No hay espacio para mí”

Luego de que se revelara que Checo Pérez finalmente ha cerrado su acuerdo para volver a la Fórmula 1 la Temporada 2026 con Cadillac, los aficionados han decidido llevar sus sueños a un siguiente nivel, ahora esperando la llegada de Pato O’Ward al Gran Circo con alguna escudería inesperada.

Lamentablemente, el piloto regio ha cortado de forma contundente estos sueños con sus declaraciones en las que asegura que es muy poco probable que se pueda probar la máxima categoría del deporte motor, ya que para las escuderías no es atractivo buscar un talento en IndyCar, donde actualmente se encuentra.

¿Cuáles fueron las palabras de Pato O’Ward?

Fue en una reciente entrevista con ESPN, donde al mexicano se le cuestionó sobre esa posibilidad, teniendo como respuesta una dura realidad que afrontan él y otros pilotos que tienen como objetivo sumarse a la parrilla de salida de la Fórmula 1 en algún punto de su carrera.

“La Fórmula 1 está cerrado por el momento. No ha habido ni una plática en lo de Fórmula 1. No hay espacio para mí en McLaren. En otros equipos, pues realmente no voltean hacia acá (IndyCar) a buscar sus próximos pollitos“, aseguró el piloto mexicano, generando incertidumbre entre los aficionados.

Asimismo, O’Ward cerró contundente su participación en la entrevista señalando que si bien por el tema de la edad, cada día que pasa es más difícil pensar en ese sueño, nunca se sabe qué pueda pasar en el deporte y puede ser que si llega una buena oferta se cumpla el deseo.

“Ya no soy un chamaco de 20 años, ya tengo 26. Esa puerta naturalmente se va cerrando cada vez más por la edad. Si llega una buena opción no le puedes decir que no, aunque no sepas cómo vaya a caer el futuro ahí”, sentenció.