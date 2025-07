Tigres regresa el número 7 para Ángel Correa y prepara especial ceremonia con Gerónimo Barbadillo

La llegada de Ángel Correa a Tigres ha generado una gran expectativa en sus aficionados debido a que su calidad en el terreno de juego promete traer grandes emociones a los felinos. Esta situación se ha visto reflejada en la contundente decisión de la directiva de otorgarle un mítico número.

Como es bien sabido por todos, el cuadro de la Sultana del Norte había decidido retirar el número 7 en honor a Gerónimo Barbadillo, un jugador icónico nacido en Perú, que hizo historia en Tigres entre 1975 y 1982.

Su calidad y visión fue innegable, llevando a los felinos a sus primeros títulos, la Copa México y dos títulos de liga. A partir de su salida, el club decidió retirar la camiseta teniendo aparición hasta la llegada de Ángel Correa y durante su participación en la Copa Libertadores por cuestiones de reglamento.

Tras el anuncio del regreso del mítico 7, los aficionados explotaron debido a que a muchos no les pareció la idea de reactivar el dorsal, argumentando que era como olvidar la historia que inicio con los Tigres.

Sorpresivamente, estos mensajes negativos se disiparon luego de que saliera a la luz un video de La Patrulla Barbadillo hablando de la situación y dando su consentimiento para el regreso de su número, incluso revelando un acto simbólico en el que le entregará el número a Ángel Correa.

“El número 7 significa mucho para mí, pero no me lo voy a llevar a la tumba, es un recuerdo mío y de la afición. Yo creo que lo puede lograr Ángel Correa por su calidad, esa camiseta me la tiene que cuidar, yo sé que lo hará y le va a dar más motivaciones al número 7″, aseguró La Patrulla.

¿Cuándo le entregarán el número 7 a Ángel Correa?

Luego de que se concretará el consentimiento de Barbadillo, se ha revelado que en la Jornada 4 ante Puebla, Tigres aprovechará la localía para hacer una ceremonia especial en la que el mítico jugador dará su 7 a Correa, iniciando una nueva era en el club.