Turco Mohamed revela que tuvo el sueño de dirigir a México: “Hice méritos y llamaron a otros”

Luego de haber logrado conseguir la corona del futbol mexicano de la mano de Toluca e iniciar su participación en el Torneo Apertura 2025 con una gran victoria, Antonio Mohamed se dio el tiempo de hablar para las cámaras en una entrevista en la que un tema importante que tocó fue su antiguo deseo por dirigir a la Selección Mexicana.

Fue en una charla para las cámaras de TV Azteca con Luis García y Christian Martinoli, que el Turco se sinceró referente a varios temas de la actualidad y su carrera. En un inicio, el cronista decidió cuestionarlo a tono de broma por su ‘posibilidad’ de salir de Toluca tras el título.

Esto fue negado por el estratega entre risas y abrió la conversación sobre su posibilidad de ir a Selección Mexicana, revelando que con anterioridad fue a lo que lo ilusionó, pero que dejó pasar luego de notar como la oportunidad de tomar el banquillo era solo para otros entrenadores sin tantos méritos.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Mohamed?

“Yo hice los méritos para tenerlo (ser DT de la Selección Mexicana) y llamaron a muchos otros que ni siquiera tenían méritos. En su momento, si me seducía (dirigir a la Selección Mexicana)“, comentó de forma contundente el entrenador argentino.

Asimismo, Mohamed hizo énfasis en la identidad que se debe mostrar en un entrenador de selección, ya que es diferente el dirigir a un jugador brasileño o argentino, que un mexicano.

“No me vuelve loco. La verdad que por las únicas dos selecciones por las que me puedo sentir representado son Argentina y México. En una selección tiene que haber muchos sentimientos, conocer las raíces. El que dirige a la selección lo sueltas en Viaducto y no sabe cuál es Isabel la Católica o si se va a la derecha llega a Tepito, vos tenés que conocer, ser como un mexicano para poder dirigir“, sentenció el vigente campeón del futbol nacional.