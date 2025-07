¿Arrepentido? Gerónimo Barbadillo revela que le hubiera gustado dar el 7 a un jugador campeón en Tigres

La llegada de Ángel Correa a Tigres ha generado mucho revuelo, ya que además de ser un vigente campeón del mundo con Argentina, es el futbolista por el cual los felinos sacaron del retiro el número 7 de Gerónimo Barbadillo, mismo que estuvo inactivo desde 1982.

La decisión del cuadro de la Sultana del Norte ha dado mucho de que hablar, generando debate entre los aficionados y haciendo eco tras las declaraciones del propio exfutbolista, quien aseguró que a él le hubiera gustado darle su número a otro jugador.

Fue en una entrevista con RG La Deportiva, que La Patrulla fue cuestionado sobre el regreso de su mítico dorsal a las canchas, a lo que aseguró sentirse tranquilo, ya que fue consultado por la directiva, pero teniendo una opinión diferente en torno a la persona quien lo portará, puesto que él considera que debió reservarse para alguien con historia en el club y no nuevo fichaje.

“Para mí no hay ningún problema, porque he tenido conversaciones con el vicepresidente de los Tigres y he hablado claramente sobre mi posición sin objeción, pero yo hubiera preferido dársela a jugadores que en realidad en la institución hayan dado campeonatos, alegría y satisfacción a Tigres”, aseguró.

La Patrulla entregará su número en una ceremonia especial

Estas declaraciones de Gerónimo Barbadillo tomaron por sorpresa a muchos aficionados, debido a que en el video del anuncio de la decisión es él quien asegura que no tiene problema en regresar su dorsal e incluso asegura que Correa hará un buen trabajo.

Asimismo, este asegura que tendrá una aparición en el juego de la jornada 4 en el Estadio Universitario para darle en una ceremonia especial su dorsal al argentino, quien desde su llegada ya entrena con el siete en la espalda y hará su gran presentación en la jornada 2.