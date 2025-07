¡Choque de titanes! Esfinge defiende su corona ante Beast Mortos en duelo de alto impacto

Esfinge vs Beast Mortos

La Arena México se prepara para una nueva batalla titular de alto voltaje. Este viernes 18 de julio, el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto estará en disputa cuando Esfinge exponga el cetro ante The Beast Mortos, gladiador de All Elite Wrestling (AEW), en lo que ya se perfila como una de las rivalidades más intensas del año.

Después de vencer en dos semanas consecutivas al tapatío, Beast Mortos se ha ganado con méritos su oportunidad titular, generando gran expectativa entre los aficionados por la combinación de estilos y el choque entre representantes de dos empresas distintas. Aunque existe una alianza entre AEW y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la tensión ha ido en aumento.

Los protagonistas dan sus últimas declaraciones antes del combate

“Ha bastado estas dos confrontaciones para que los dos nos conozcamos plenamente. Ahora se presenta una tercera lucha, y todo ese tipo de marrullerías y especialidades que tiene, ya las tengo en mi cabeza y buscaré impedirlas”, comentó Esfinge en el noticiero CMLL Informa.

El campeón, que conquistó el título el 23 de mayo de 2023, ya suma varias defensas exitosas, superando a rivales de alto calibre como Mephisto, Stuka Jr., Zandokan Jr., El Valiente y Rugido. Ahora, va por una más.

“Es una guerra de empresas, independientemente de que es una alianza. The Beast Mortos representa a AEW y yo al CMLL. No voy a decepcionar al público, la décima defensa va a estar aquí. No es nada fácil, pero el CMLL y Esfinge merecen que esta presea se quede aquí”, aseguró el monarca.

El reto está lanzado y la Arena México será el escenario de una auténtica batalla por el orgullo y el campeonato.