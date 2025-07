Fernando Beltrán hace contundente revelación sobre Guadalajara: “Yo nunca me quise ir”

Este mercado de fichajes, una gran sorpresa se dio cuando desde Verde Valle se reportó la salida de Fernando Beltrán de Chivas para fichar por León en este Torneo Apertura 2025. El canterano dejó atrás largos años con el club que iniciaron en inferiores para encarar un nuevo reto y tras varios días desde su anuncio, el jugador habla y revela que nunca se quiso ir.

Fue en una entrevista con TUDN, en donde Beltrán fue cuestionado sobre su salida del equipo que le dio la oportunidad en primera división, confesando que fue muy complicado el cambio de aires, ya que nunca fue parte de sus planes salir o hacerlo así durante una época difícil.

Es importante recordar que el Nene fue parte de la reestructuración que tuvo el equipo para poder incorporar nuevos nombres que hoy ilusionan a la afición. El proyecto anterior estaba muy deteriorado y Chivas buscaba un cambio nuevo para volver a conectar con su afición.

¿Cuáles fueron las palabras del Nene Beltrán?

“Fue difícil dejar la playera, era algo que nunca me imaginaba. En su momento lo dije, nunca me quise ir y si me tenía que ir, quería que fueran por otras circunstancias, no que tuvieran que ver conmigo. Las cosas así fueron y me quedo tranquilo porque siempre trate de dar mi mejor versión”, aseguró el futbolista mexicano.

Por otra parte, el mediocampista habló de su actualidad con los esmeraldas señalando que siente una mejoría en su juego gracias a las personas que lo rodean y la confianza que se le ha dado en el club.

“Aquí me siento muy tranquilo, es una playera que me costó muchas noches y pensamientos, pero venir acá y estar en León con toda su historia y afición hace regresar a un Fernando Beltrán ilusionado, que siente confianza y sabe que hay muchas personas dentro del campo que lo quieren ayudar a sacar su mejor versión", sentenció.