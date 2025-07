Revientan a Rodrigo Parra por terribles errores que terminaron en gol: “No está listo”

Rodrigo Parra volvió a convertirse en el verdugo de los Pumas de la UNAM, después de cometer dos errores garrafales contra Pachuca que terminaron en el fondo de las redes en el Estadio Olímpico Universitario.

Así fueron sus errores

Corría el minuto 18 y los felinos ganaban el encuentro con un tanto de Álvaro Angulo, quien retrocedió el esférico con el joven guardameta, que desafortunadamente hizo una mala recepción y Alan Bautista aprovechó para quitarle la pelota y marcar el gol.

Para su mala fortuna, este error le pegó anímicamente al cancerbero de 17 años, que en el segundo tanto de los Tuzos hizo una mala salida en la que no levantó las manos para hacer por el balón y Jhonder Cádiz remató con un testarazo potente.

Revientan a Parra

Como era de esperarse, los terribles errores de Rodrigo Parra no pasaron desapercibidos por los aficionados en redes sociales, donde expresaron su inconformidad al asegurar que no está listo para jugar en Primera División.

“Lo del morro es tristísimo y todo es culpa de la directiva, qué manera tan estúpida de exhibirlo”, “Por el bien de Rodrigo Parra, tiene que perder la titularidad, no está preparado para jugar en Primera”, o “Rodrigo Parra no está listo, la portería requiere filtros, Pumas debuta por necesidad, no por capacidad”, fueron algunos de los comentarios.

Es importante mencionar que el debut prematuro de Rodrigo Parra se da porque Pumas se quedó sin porteros en el primer equipo tras la inesperada salida de Álex Padilla y la lesión de Rodrigo Lara.

De momento, el equipo auriazul se encuentra en busca de un nuevo portero y el que más ha sonado es Keylor Navas, pero el Newell’s Old Boys solo pretende soltarlo por al menos 3 millones de dólares.