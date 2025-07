“Ya no está para el América”: Revientan a Malagón por su desempeño en el Campeón de Campeones

El Club América y Toluca se enfrentaron por el título de Campeón de Campeones y uno de los jugadores más señalados fue Luis Ángel Malagón, quien no tiene nada contento a los aficionados azulcremas por su desempeño.

Tunden a Malagón

El portero mexicano fue criticado en redes sociales debido a que varios seguidores de las Águilas consideraron que tuvo complicidad en los dos goles de los Diablos.

En la primera anotación, que fue un disparo raso de larga distancia, el portero no recorrió su arco, mientras que en el segundo tanto no salió a cortar el balón en un tiro de esquina.

Por tal motivo, fue víctimas de críticas en redes sociales, donde varios usuarios aseguraron que ya no tiene el nivel para seguir en el América. Incluso, hubo quienes pidieron que el club fiche a otro guardameta.

“Malagón ya no está para el América”, “Lo de Malagón ya no es mental, así está de pendej@, urge arquero nuevo”, “Malagón ya se amemochó, no sale de su línea ni aunque su vida dependiera de ello”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Es importante mencionar que Luis Ángel Malagón fue uno de los héroes del histórico tricampeonato del América. Su gran desempeño lo llevó a ser incluso titular en la Selección mexicana de futbol.

Sin embargo, en los últimos partidos con la camiseta azulcrema, varios aficionados le han reclamado errores puntuales, como sus salidas en tiros de esquina o en centros al área chica que han terminado en gol.