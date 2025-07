Miguel Herrera ningunea a Malagón: “No tiene comparación con Keylor, que es top mundial”

Keylor Navas se ha convertido en el fichaje bomba del Apertura 2025 al convertirse en nuevo portero de los Pumas de la UNAM, equipo con el que firmará por un año con opción a otro más.

Ante su arribo al futbol mexicano, las comparaciones entre el guardameta costarricense y Luis Ángel Malagón no se han hecho esperar. Incluso, Miguel Herrera recientemente dio su punto de vista sobre ambos jugadores en una entrevista con Claro Sports.

Piojo elogia a Keylor y ningunea a Malagón

“Malagón es un buen arquero, pero Keylor Navas es un arquero de talla mundial, no es un buen arquero, es top del mundo. No hay comparación, sinceramente no hay comparación”, dijo el actual entrenador de la Selección de Costa Rica.

Por si fuera poco, el Piojo Herrera siguió despotricando contra el portero del América, asegurando que hoy en día no es el mejor de México y que, si de él dependiera, le daría la titularidad a Guillermo Ochoa para el Mundial 2026.

“Malagón es un buen arquero… pero para mí no es el tipo que yo crea que pueda estar por encima de Memo. Hoy si a mí me dieran a escoger entre poner a Malagón y a Memo, yo pondría a Memo”, sentenció.

Cabe mencionar que Luis Ángel Malagón fue clave en el tricampeonato del América con importantes atajadas, pero su nivel ha ido diluyendo en los últimos meses, al punto en que ya ha sido blanco de críticas por parte de aficionados de las Águilas.