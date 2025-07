Este fue el imponente discurso de Sergio Ramos previo al All Star Game ante la MLS

Esta semana, un juego que paralizó a los aficionados del futbol fue el All Star Game: Liga MX vs. MLS, donde los mejores futbolistas nacionales hicieron frente a sus contrapartes en Estados Unidos, dejando un partido de alarido en el que las emociones no decepcionaron.

Si bien el cuadro azteca no pudo llevarse la victoria y, por el contrario, sentenciaron una tercera derrota consecutiva a manos de la MLS en los Juegos de las Estrellas, algo que destacó mucho fue el discurso del capitán, Sergio Ramos, haciendo muestra de su liderazgo

Posterior al descalabro de la Liga MX por 3-1, en redes sociales se compartió un vídeo al interior del vestidor, en el momento exacto en el que Sergio Ramos toma la palabra tras André Jardine y motiva a los suyos a salir con la victoria y demostrar su potencial.

“Vamos a demostrar dónde está el país mexicano ahora que me toca formar parte de ello y demostrarle a la MLS que aquí hay más talento, aquí hay más ganas. Vamos a luchar cada duelo, vamos a darle intensidad, vamos a querer ganar y vamos con todo para conseguir una victoria”, fue lo que comento el campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Estas palabras dieron la vuelta a internet generando múltiples reacciones positivas de los aficionados mexicanos, quienes aplaudieron tener figuras de ese calibre que puedan hacer frente a la red de bombazos de la MLS.

¿Sergio Ramos no iba a jugar el All Star Game?

Como ya mencionamos, la llegada de Sergio Ramos al equipo fue algo de improviso, ya que se había revelado que formaría parte de las siete bajas de la escuadra.

Esta decisión correspondería a su deseo por preparar el juego de la siguiente jornada, acción que se replicó en Cruz Azul y América, exceptuando algunos casos que necesitaban recuperación por lesión.