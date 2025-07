¡Luchas icónicas! Estas son los mejores combates de Hulk Hogan en su carrera

Hulk Hogan es sin duda uno de los luchadores más grandes en la historia del wrestling internacional, su figura de héroe americano ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fanáticos, ya que a pesar de las polémicas, sus luchas han sido memorables.

Combates espectaculares marcaron una carrera llena de éxito en la que destacan logros como protagonizar 7 ediciones consecutivas de WrestleMania, alcanzar 12 campeonatos mundiales, 1 título en parejas y ganar dos batallas reales en 1990 y 1991, que lo pusieron en lo más alto de la disciplina.

Hulk Hogan Hulk Hogan es una de las figuras más importantes de la lucha libre (Paul Kane/Getty Images)

Hacer un conteo de las mejores luchas en su carrera es una tarea complicada, pero a pesar de ello, aquí te dejamos las tres más aclamadas:

Hulk Hogan vs. Andre el Gigante en WrestleMania ll, en donde el luchador reafirmó su postura como una de las más grandes figuras de la lucha libre al retener el campeonato mundial tras tres WM consecutivos con la corona y al levantar a su oponente con un ‘body slam’.

Hulk Hogan, Kevin Nash y Scott Hall vs. Lex Luger, Randy Savage y Sting en Bash at the Beach 1996. Este gran evento quedará en la memoria de todos los fanáticos debido a que se trata de la noche en la que el luchador se convirtió en rudo y formó la NWO.

Hulk Hogan vs. The Rock en WrestleMania 18. Luego de una larga ausencia, Hogan volvió a su casa, la WWE, con la intención de hacer frente a una naciente figura del ring. The Rock se plantó ante él y en una lucha en la que las emociones hicieron estallar Toronto, salió con la victoria en la definición perfecta del ‘dream match’.

Lucha entre Andre y Hulk Hogan. Foto: WWWE

Algunas cifras que debes conocer sobre Hulk Hogan

12 veces fueron las que el Hulkster se convirtió en Campeón Mundial

2005 fue el año en el que fue inducido al Salón de la Fama de la WWE

1 de los cinco luchadores en la historia de la WWE que han ganado dos Royal Rumble de manera consecutiva, el primero de ellos