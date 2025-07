CMB arrebata título a ‘Chihuas’ Rodríguez por dar positivo a pruebas de dopaje

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció que el boxeador mexicano Francisco “Chihuas” Rodríguez resultó positivo en una prueba antidopaje.

La presencia de heptaminol en su muestra, sustancia prohibida, tendrá como sanción la anulación de su reciente victoria; así como la pérdida del título interino mosca del CMB que había conquistado.

¿Cuál es la sanción para Chihuas?

El pasado 21 de junio de 2025, Francisco Rodríguez logró una victoria contundente por decisión unánime sobre el británico Galal Yafai, para coronarse campeón interino mosca del CMB.

Tras la notificación de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) el 8 de julio, el CMB inició una investigación y el organismo confirmó el hallazgo adverso y, como consecuencia inmediata, despojó a “Chihuas” Rodríguez de su cinturón, el cual fue devuelto a Galal Yafai.

Además, el resultado de la pelea fue oficialmente cambiado a “No Contest” (sin resultado) en los registros del CMB y se solicitó a la British Boxing Board of Control (BBBofC) que haga lo mismo.

La sustancia detectada en la muestra de “Chihuas” Rodríguez fue el heptaminol, un estimulante que puede mejorar el flujo sanguíneo y reducir la fatiga.

No obstante, el CMB enfatizó que, tras su investigación y audiencias con el pugilista, se determinó que la ingestión de dicha sustancia fue “accidental, no intencional, sin conocimiento y no dirigida a mejorar su rendimiento”; esta consideración fue crucial, ya que evitó una suspensión más severa para el boxeador mexicano.

A pesar de la naturaleza no intencional del dopaje, el CMB impuso un “Estado de Probación” (probationary status) por 12 meses a Francisco Rodríguez, efectivo hasta el 21 de junio de 2026. Durante este periodo, el “Chihuas” estará sujeto a un régimen de tres pruebas sorpresa de dopaje por parte de la VADA, asegurando un monitoreo constante de su estado.

Revancha directa

Como parte de la resolución del caso, el Consejo Mundial de Boxeo ordenó una revancha directa entre Francisco “Chihuas” Rodríguez y Galal Yafai.

Esta decisión ofrece al mexicano una inmediata oportunidad de redención y de demostrar que su actuación en el cuadrilátero no estuvo influenciada por ninguna ventaja indebida.