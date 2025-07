Leagues Cup 2025, ¿quiénes juegan, cuándo formato? Esto es todo lo que debes saber

La Leagues Cup 2025 está a punto de arrancar, y con ella, un mes de intensa competencia que enfrentará a los clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

Esta tercera edición del torneo, avalada por Concacaf, llega con ajustes importantes en su formato, fechas y participantes, buscando consolidarse como un puente competitivo y un espectáculo vibrante en el futbol de Norteamérica.

Leagues Cup Mexsport (Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT)

¿Cuándo empieza la Leagues Cup y cuáles son las fechas importantes?

La Leagues Cup 2025 se llevará a cabo del 29 de julio al 31 de agosto, esto significa, un mes completo de acción futbolística, con un calendario bien definido por etapas:

Fase Uno (Fase de Grupos): Del 29 de julio al 7 de agosto. Durante estos nueve días, se disputarán 54 partidos.

Cuartos de Final: 19 y 20 de agosto.

Semifinales: 26 y 27 de agosto.

Partido por el tercer lugar y Gran Final: 31 de agosto.

A diferencia de ediciones anteriores, las temporadas regulares de la MLS y la Liga MX continuarán en contienda durante agosto, con la mayoría de los partidos de eliminación de la Leagues Cup programados para jugarse entre semana; esto representa un cambio significativo, especialmente para la Liga MX, que ya no tendrá un parón total de su calendario.

¿Cómo es el nuevo formato de la Leagues Cup 2025?

La Leagues Cup 2025 presenta un formato renovado con cambios clave:

Número de Equipos: El torneo contará con la participación de 36 clubes en total: los 18 equipos de la Liga MX y 18 clubes clasificados de la MLS (los nueve mejores equipos de cada Conferencia que participaron en los Playoffs de la MLS Cup 2024).

Esto representa una reducción respecto a ediciones anteriores, buscando una mayor paridad competitiva.

Fase Uno (Grupos): Cada club jugará tres partidos contra tres rivales de la liga opuesta. Los emparejamientos se determinan según el Ranking de la Leagues Cup y criterios regionales.

Un cambio fundamental es que solo habrá enfrentamientos MLS vs. Liga MX en esta fase inicial, eliminando los partidos entre clubes de la misma liga en la etapa de grupos.

Sistema de Puntos:

Victoria en tiempo reglamentario: 3 puntos.

Empate en tiempo reglamentario: 1 punto para ambos equipos.

Victoria en la tanda de penales (tras empate): 2 puntos.

Derrota en la tanda de penales (tras empate): 1 punto.

Rondas de eliminación directa: Al finalizar la Fase Uno, los cuatro mejores clubes de cada liga clasificarán a los Cuartos de Final, los emparejamientos de Cuartos de Final se determinarán con base en el rendimiento en la Fase Uno, con un orden inverso de ranking entre las tablas respectivas de cada liga (MLS 1 vs. Liga MX 4, MLS 2 vs. Liga MX 3, etc.). Los partidos que finalicen empatados en estas rondas se definirán directamente mediante penales.

Privilegios de localía: El campeón de la Liga MX (Club América) y los cinco clubes mexicanos mejor clasificados tendrán privilegios de sede y menor cantidad de viajes, según el Ranking de la Leagues Cup. Por ejemplo, el Club América tendrá privilegios de sede hasta Semifinales (excepto si enfrenta a LA Galaxy), y Cruz Azul (el mejor clasificado de la LMX) jugará dos partidos en Carson, California.

¿Quiénes juegan en la Leagues Cup 2025?

Participarán los 18 clubes de la Liga MX y 18 clubes selectos de la MLS. Entre los equipos destacados de la MLS se encuentran el Columbus Crew (actual campeón de la Leagues Cup), Inter Miami, LAFC, Seattle Sounders, y New York Red Bulls. Por la Liga MX, estarán presentes todos los clubes de Primera División, incluyendo a América, Tigres, Rayados, Chivas y Pumas.

Los partidos se jugarán en 21 estadios en Estados Unidos y Canadá, garantizando que el torneo se desarrolle en infraestructura de primer nivel.

¿Dónde ver la Leagues Cup 2025?

Todos los partidos de la Leagues Cup 2025 se podrán ver a través de MLS Season Pass en Apple TV, con transmisiones en vivo y bajo demanda en español, inglés y francés. Además, en México, 16 partidos seleccionados (12 de fase de grupos, tres de eliminación directa y la final) se emitirán por televisión abierta a través de Televisa (5 partidos y la final) y TV Azteca (10 partidos y la final). TUDN también retransmitirá encuentros seleccionados.

El ganador del torneo no solo se llevará el trofeo de la Leagues Cup y un premio económico que se estima que el campeón podría recibir entre 1.5 y dos millones de dólares, sino que también obtendrá un codiciado cupo directo para la ronda de 16 de la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Los equipos que finalicen en segundo y tercer lugar también asegurarán su clasificación a este prestigioso torneo continental.

La Leagues Cup 2025 promete ser un mes de futbol apasionante, donde la rivalidad entre la Liga MX y la MLS alcanzará nuevas alturas bajo un formato que busca maximizar la competitividad y el espectáculo.