The Sphere de Las Vegas, ¿por qué será el lugar del sorteo Mundialista 2026?

La elección de The Sphere en Las Vegas, Nevada, para albergar el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 5 de diciembre de 2025, no es una decisión aleatoria; representa la fusión perfecta entre la ambición de un Mundial expandido y la grandiosidad tecnológica de un recinto que ya es un ícono global.

Este majestuoso coliseo no solo definirá el destino de las Selecciones clasificadas, sino que también exhibirá su poderío y su historia como escenario de eventos de clase mundial.

¿Qué es la Sphere de Las Vegas?

Comencemos con las impresionantes cifras de The Sphere; este colosal auditorio es un prodigio de la ingeniería y el diseño.

Su construcción, que demandó una inversión de aproximadamente 2.3 mil millones de dólares, culminó en septiembre de 2023; sus dimensiones son monumentales: con 112 metros de altura y 157 metros de ancho, es la estructura esférica más grande del mundo.

Su exterior está completamente cubierto por una pantalla LED de 54 mil metros cuadrados, equipada con 1.2 millones de píxeles LED programables, lo que le permite mostrar imágenes de altísima resolución y crear efectos visuales sin precedentes.

En su interior, la pantalla LED envolvente de 15 mil metros cuadrados ofrece una experiencia inmersiva de 16K de resolución, complementada por un sistema de audio direccional con 164 mil altavoces que permite que el sonido viaje de forma precisa a cada asiento de sus 17 mil 500 butacas, con capacidad para hasta 20 mil personas en configuraciones de pie.

La magnitud del Mundial de 2026 es igualmente sorprendente. Por primera vez en la historia, el torneo contará con 48 selecciones nacionales, un aumento significativo desde las 32 que participaron en ediciones anteriores. Esto implica un total de 104 partidos que se disputarán en 16 ciudades sede distribuidas entre Canadá (2 ciudades), México (3 ciudades) y Estados Unidos (11 ciudades).

La fase de grupos constará de 12 grupos de cuatro equipos, de los cuales los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a una nueva fase de dieciseisavos de final, lo que incrementará considerablemente la emoción y la cantidad de encuentros.

El sorteo en The Sphere será el evento que dé forma a esta histórica competición, definiendo los cruces iniciales para 48 naciones y miles de millones de aficionados en todo el mundo.

The Sphere no es ajena al estrellato global; desde su apertura, ha sido el hogar de residencias y conciertos de artistas de talla mundial. La icónica banda irlandesa U2 fue la encargada de inaugurar el recinto con su aclamada residencia “U2:UV Achtung Baby Live at Sphere”, ofreciendo 40 espectáculos con entradas agotadas.

Posteriormente, leyendas del rock como Phish también ofrecieron exitosas residencias; se espera que otras luminarias del entretenimiento sigan el ejemplo, consolidando a The Sphere como un epicentro de eventos de élite.

¿Por qué The Sphere? Las razones detrás de una elección estratégica

La decisión de la FIFA de llevar el sorteo del Mundial 2026 a The Sphere en Las Vegas, a pesar de que la ciudad no será sede de ningún partido, responde a varias razones estratégicas clave:

Impacto Global y Visibilidad: The Sphere es un ícono arquitectónico y tecnológico reconocido a nivel mundial. Su exterior LED ofrece una plataforma sin igual para la promoción del evento, captando la atención de audiencias globales y generando un enorme impacto visual que se traducirá en una cobertura mediática masiva. La FIFA busca un sorteo que sea un espectáculo en sí mismo, y The Sphere garantiza esa grandiosidad. Tecnología Inmersiva: El interior del recinto, con su pantalla LED de 16K y su avanzado sistema de audio, proporciona una experiencia inmersiva única. Esto permitirá presentaciones visuales espectaculares durante el sorteo, realzando la emoción de cada bolillero y cada emparejamiento, algo que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer. Infraestructura de Entretenimiento y Logística: Las Vegas es una ciudad con una infraestructura turística y de eventos de primer nivel. Cuenta con una capacidad hotelera de más de 150 mil habitaciones y el Aeropuerto Internacional Harry Reid maneja más de 50 millones de pasajeros anualmente, lo que facilita la llegada y estancia de delegaciones de la FIFA, federaciones, medios de comunicación y personalidades de todo el mundo. La ciudad es experta en la organización de eventos masivos, garantizando una logística impecable. Atracción de Audiencias y Patrocinadores: La reputación de Las Vegas como centro de entretenimiento atrae a una amplia gama de audiencias y es un imán para patrocinadores. Realizar el sorteo allí maximiza las oportunidades comerciales y de marketing para la FIFA y sus socios, aprovechando el glamour y la capacidad de convocatoria de la “Ciudad del Pecado”. Simbolismo y Novedad: Al elegir un recinto tan innovador y una ciudad que no es sede de partidos, la FIFA envía un mensaje de modernidad y ambición para el Mundial más grande de la historia. Es una forma de destacar la magnitud y la naturaleza sin precedentes del torneo de 2026.

La combinación de la visión de la FIFA para un Mundial sin precedentes y la capacidad tecnológica y de entretenimiento de The Sphere promete un sorteo espectacular y memorable, digno de la Copa del Mundo más grande de la historia.