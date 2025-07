Destrozan a jugador del Atlas por abrazar a Messi luego de que le celebrara en la cara

Recientemente en la Leagues Cup se pudo ver el esperado debut de Lionel Messi y su Inter Miami. Atlas fue el club mexicano que se emparejó con él y en transcurso del partido algo que dejó mucho de que hablar fue un comportamiento que tuvo el argentino con Matías Cóccaro al que le festejó en la cara.

El encuentro, que se definió por un gol polémico sobre la hora, tuvo como escena final ese momento en el que árbitro validó el 2-1 de las garzas y Messi lo celebra en la cara de Cóccaro abrazado de Rodrigo de Paul sentenciando su primera victoria en el certamen internacional.

Ante esto, muchos hubieran esperado una reacción escandalosa y fúrica del jugador del Atlas, pero este simplemente se giró con una sonrisa y miró al suelo mientras Messi le gritaba ‘anda a hacer el segundo’, encendiendo la polémica en las redes sociales.

Sumado a esto, en la zona mixta del encuentro, Cóccaro fue cuestionado por el suceso y este, con una sonrisa tranquila, aseguró que a Messi no se le puede contestar eso por ser quien es, además este mostró la camiseta del 10 misma que consiguió al final del encuentro tras un abrazo.

Cuando hacen el segundo gol, Leo lo festeja eufóricamente delante de mí. Después del partido vino a pedirme disculpas y eso te habla de los que es el tipo, él ganó todo y está impecable, viene me lo grita y quiere seguir ganando. No le puedo decir nada, es el mejor de la historia y con él me callo la boca, respeto y sacarte el sombrero", aseguró en una entrevista el jugador.

Aficionados explotan en contra de Matías Cóccaro

Posterior a que se viralizarán las palabras del jugador, las redes se encendieron con los comentarios de los aficionados rojinegros que cuestionaron su actitud, llamándolo ‘fanático’ y pidiendo su salida inmediata por no mostrar la garra que necesita un equipo de esa historia y achicándose ante un rival.