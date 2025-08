Alexia Putellas le ‘pega’ al Chicharito por sus polémicas declaraciones; así la grabaron

La visita de Alexia Putellas a México causó gran impacto, especialmente cuando fue interrogada sobre la polémica que actualmente envuelve a Javier “Chicharito” Hernández.

La futbolista española, dos veces ganadora del Balón de Oro, llegó al país para inaugurar una cancha de futbol en la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, así como para presentar las iniciativas de su Fundación Eleven.

Durante su aparición en tierras mexicanas, los periodistas presentes en el recinto donde se encontraba la estrella del FC Barcelona Femenil aprovecharon para preguntarle acerca de las controversiales declaraciones machistas realizadas por Javier Hernández.

Alexia Putellas le ‘pega’ al Chicharito Hernández

Putellas se mostró clara y contundente respecto a los comentarios machistas del jugador de Chivas, quien aseguró que la mujer está erradicando la masculinidad del hombre, aunque admitió no conocer con exactitud lo que dijo.

“La verdad es que no, no estoy de acuerdo con esa frase, no sé muy bien de dónde viene, pero claramente no la comparto. No importa si eres hombre o mujer, eres libre de elegir lo que realmente te guste, lo que te haga sentir cómodo, y tienes la capacidad de luchar por ello.”

La futbolista española demostró firmeza al referirse a los videos recientes del mexicano, que le valieron una sanción económica por parte de la Federación Mexicana de Futbol y su exclusión de la lista de 30 jugadores de Chivas para la Leagues Cup.

Javier Hernández lanzó comunicado sobre sus declaraciones

Chicharito, por su parte, continúa enfrentando las consecuencias: fue sancionado por la Federación Mexicana de Fútbol, excluido de la Leagues Cup y apartado del proyecto deportivo de Chivas.

Su situación no parece mejorar a pesar de haber emitido un comunicado en el que lamenta sus palabras, y asegura que este es un momento para mejorar y “aprender”, aunque en el escrito no se incluye la palabra “disculpa”.