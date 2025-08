Nelson Deossa reafirma su intención de salir de Rayados: “Mi sueño es jugar en Europa”

El mercado de fichajes en la Liga MX no se detiene y en esta ocasión es el tema de Nelson Deossa el que tiene a los aficionados altamente expectantes. La situación actual del colombiano es de incertidumbre y aunque ayer pedía no seguir los rumores de su salida, hoy parece reafirmar su condición de baja en Monterrey.

Una vez más, el jugador fue abordado por los medios a su salida de El Barrial y cuestionado por su situación actual en el club y referente a las negociaciones de Rayados con el Real Betis. Ante esto, el futbolista fue claro dando una versión diferente a la del día anterior.

¿Cuáles fueron las palabras de Nelson Deossa?

“Yo ahorita, estoy preocupado por recuperarme bien porque mi intención es estar bien, sea aquí o sea allá. Cada quien cree lo que quiere, tuve un esguince y es algo delicado, me estoy recuperando”, señaló Deossa ante el cuestionamiento de sí se trataba de una cuestión de cuidarse para cerrar su fichaje.

Asimismo, el futbolista aclaró que su sueño es viajar al viejo continente y probar su calidad, asegurando que trabajo por ello y no quisiera dejar pasar esta oportunidad de oro.

“Obviamente, sabíamos la dimensión del Mundial de Clubes, mi sueño es ir a jugar a Europa y todos mis partidos los intenté jugar lo mejor posible. Esto es algo que sale por sí solo, ¿si les sale una nueva oportunidad no se irían?, esa es respuesta. Si se viene la oportunidad de irme, no me la quería cerrar“, aseguró el colombiano.

Finalmente, podemos señalar las palabras del jugador del día anterior, mismas en las que parecía descartar su salida pidiendo que no se siguieran rumores, contrastando bastante con las de hoy en las que asegura que la oportunidad es una que no quisiera dejar pasar sea con Betis u otro club.