¿Quién es Ma Jin? Entrenadora señalada de elegir al novio de Paola Espinosa

Ma Jin y Rommel Pacheco

(L-R), Ma Jin coach of Rommel Pacheco of Mexico during the Mens 3m Springboard Diving competition, at the XXXII Tokyo 2020 Olympic Games, at the Tokyo Aquatic Center, on August 03, 2021.



(I-D), Ma Jin Entrenadora de Rommel Pacheco de Mexico durante la competencia de Clavados Trampolin 3 m Final masculino, en los XXXII Juegos Olimpicos Tokio 2020, en el Centro Acuatico de Tokio, el 03 de Agosto de 2021.

(Mariano Rios/Mariano Rios)