David Faitelson protagoniza pelea con ‘Cantante’ Guerrero en redes: “No tienes idea de quién soy”

Una vez más, David Faitelson se envuelve en un momento de polémica en redes sociales. En los últimos días, el nombre del periodista ha dado mucho de que hablar por sus declaraciones en redes respecto a temas vinculados a Cruz Azul y sobre eso, hoy una pelea vuelve a hacer eco.

Como es bien sabido por todos, en días anteriores, Faitelson fue criticado y señalado de intentar desestabilizar a Cruz Azul haciendo pública información del salario de Giorgos Giakoumakis previo a la derrota 7-0 de los celestes ante Seattle Sounders en la Leagues Cup.

Tras ello, el periodista ha intentado defenderse asegurando que solo se trata información que llegó a él y no de un interés personal. Esto fue algo que se le recordó en su programa ‘Línea de 4′, donde Marc Crosas bromeó con su relación con los exasesores de Víctor Velázquez, asegurando que si fracasa Cruz Azul todo será culpa de Iván Alonso y no de sus compadres (Eder Velázquez y Gilberto Palafox).

El clip de dicho momento fue replicado en redes sociales y citado por el exsilbate de la Liga MX Fernando Guerrero, quien solo sumó como comentario: “Una joya”.

David Faitelson enfurece y responde al Cantante Guerrero en redes

Tras ello, Failteson mostró su molestia con la actitud de su compañero de transmisión en TUDN, asegurando que todo se trata de un tema periodístico y que su relación con los exasesores había terminado.

“¿Joya? Mira “Cantante” no tienes ni idea de la clase de persona que soy yo. No tengo ningún tipo de interés que no sea el periodístico. Eder Velázquez y Gilberto Palafox fueron entrañables y grandes amigos míos. A partir de que las obligaciones de ellos tomaron otro rumbo, nos separamos y guardamos la distancia con respeto. Tengo casi 3 años sin hablar con ninguno de ellos", aseguró.

Por su parte, Guerrero respondió a las palabras de Faitelson señalando que no preguntó por sus amigos y él solo fue quien los incluyó en la conversación.

"¿Yo pregunté por tus amigos? Explicación no pedida, acusación manifiesta, aun así es una joya. Y sí, lo de la clase de persona que eres no me interesa saber por qué yo sí elijo a mis amistades“, sentenció.