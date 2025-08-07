¡Invasión en Triple A! El Judgment Day anuncia su presencia en Triplemanía XXXlll

La incorporación de la Caravana Estelar a la WWE ha generado mucho revuelo y emoción en los aficionados debido a que la interacción entre luchadores de ambas empresas ha dejado muy buenos combates y la puerta abierta a grandes rivalidades que pueden marcar una época.

Una muestra de ello es lo que sucederá en la próxima entrega de Triplemanía, ya que la que edición 33 tendrá como lucha estelar la aparición de la conocida agrupación de la WWE, The Judgment Day.

En video compartido por la cuenta oficial de la WWE en redes sociales se puede ver como Dominik Mysterio, quien recientemente hizo una aparición en una de las últimas funciones de la Triple A bajo su gira Alianzas, solicita ayuda al resto de miembros de la facción para enfrentar a dos personajes que no son de su agrado en el roster de la Caravana Estelar.

De acuerdo con las palabras del hijo del enmascarado, Mr. Iguana y el Niño Hamburguesa son los nombres a los que quiere derrotar en TripleManía. Al mismo tiempo, aparece Raquel Rodríguez con Roxanne Pérez para sugerir un combate de relevos mixtos 3 vs. 3, en donde también se incluya a Lola Vice.

“Todo bien, pero tengo a estos dos imbéciles que siguen correteándome y preguntando por mi campeonato intercontinental y la verdad, creo que ocupo ayuda y se llaman Mr. Iguana y el tal Niño hot dog o Niño Hamburguesa, pero creo que los necesito qué tal, ¿sí me ayudan?“, fueron las palabras de Dominik Mysterio.

¿Habrá otros luchadores de la WWE en TripleManía 33?

Es importante mencionar que a los nombres que conforman el stable del Judgment Day se espera que se puedan sumar El Grande Americano, Los Garza, campeones en pareja de la Triple A, y otros nombres interesantes de la WEE.