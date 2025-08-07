¿Se acabó el sueño? Stephano Carrillo sale del Feyenoord tras tener poca actividad

La llegada de los mexicanos al futbol europeo ha ido en aumento ilusionando a los fanáticos con un futuro prometedor en la Selección Nacional y una generación dorada; sin embargo, no todos los jugadores están recibiendo grandes oportunidades teniendo que buscar nuevas alternativas para mostrar su talento en la cancha.

Este es el caso de Stephano Carrillo, quien tras solo unos meses de haberse integrado al primer equipo del Feyenoord, el cuadro de Rotterdam ha decidido que no jugará la temporada 2025/2026 con ellos y, por el contrario, se irá a cesión un año para tomar ritmo con un nuevo reto europeo.

Según información de Mediotiempo el equipo de la segunda división de Países Bajos, FC Dordrecht será el que reciba al mexicano para darle minutos y probar su calidad en un futbol diferente donde las oportunidades son pocas y la competencia es bastante para lograr el ascenso de categoría.

Es importante mencionar que hasta el momento el paso de Stephano Carrillo con el equipo de Rotterdam no ha podido replicar la fórmula que se logró con el fichaje de Santiago Giménez, jugando hasta el momento solamente tres duelos con el primer equipo y cinco con la escuadra Sub 21.

¿Qué tan bueno es el equipo al que llega el delantero mexicano?

En este apartado debemos mencionar que las probabilidades de que Carrillo haga un buen papel son muchas, ya que el FC Dordrecht tiene un proyecto formativo que los ha ayudado a dar la campanada en su respectiva competencia.

Una muestra de ello es su participación en la temporada anterior, donde consumó un quinto lugar en la tabla general, pero en la fase eliminatoria no corrió con tanta suerte cayendo ante el Willem ll en semifinales, dejando un amargo sabor de boca que puede cambiar el mexicano con su llegada.