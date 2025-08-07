¡Ya tienen delantero! Cruz Azul sorprende con su nueva incorporación en ataque

En este mercado de fichajes, un tema que generó mucha expectativa en el entorno de Cruz Azul fue la posible llegada de un delantero que pudiera acompañar a Ángel Sepúlveda con mejores resultados y rendimiento de Gabriel Fernández y Giorgos Giakoumakis. En esa búsqueda diferentes nombres surgieron, siendo el que más fuerza tomó el de Luka Jović.

Durante semanas el serbio se ligó al cuadro de la Noria y apuntó a ser la verdadera bomba del mercado; sin embargo, con el pasar de las semanas la incertidumbre creció gracias a la ausencia del goleador en México, desencadenando la caída del fichaje.

Nuevo delantero en Cruz Azul

Por ello, Cruz Azul se encontró con dos caminos, el de salir al mercado en busca de un nuevo nombre y el de registrar a uno de los dos delanteros que tenían sin actividad. Al final, la segunda opción fue la que ganó y el adelantado en la carrera para su regreso fue Gabriel Fernández.

De acuerdo con diversos reportes, el uruguayo fue el elegido por la directiva para volver al primer equipo. Recordar que hasta el momento su registro se encontraba con la Sub 21.

El jugador ya fue informado del tema y en su regreso a México el equipo hará el trámite correspondiente para hacerlo elegible, ya que hasta el momento en los registros aparece Giorgos Giakoumakis y Bryan Gamboa acompañando a Ángel Sepúlveda como delanteros del equipo ante la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol.

Recordar que este cambio se da debido a que traer a un nuevo delantero sería complicado y todo apunta a Giakoumakis saldrá en las siguientes semanas, por lo que el paso natural para sumar un nuevo elemento es darle una nueva oportunidad al Toro para que muestre su potencial y de ese salto de calidad que esperan muchos.