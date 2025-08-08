“A Canelo no se le toca”: Beristain afirma protección de un “mafiosón” a Saúl Álvarez

El boxeo mexicano se encuentra en el centro de una nueva y explosiva polémica, protagonizada por dos de sus figuras más importantes: el legendario entrenador Ignacio “Nacho” Beristáin y el campeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez.

¿Canelo Álvarez es protegido por narcos?

En una reciente entrevista, Beristáin encendió las alarmas con declaraciones que sacudieron a la comunidad boxística al sugerir que la carrera del Canelo está protegida por una figura ligada al crimen organizado en México.

Nacho Nacho Beristáin, mítico entrenador de boxeo (OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT)

Las palabras de Beristáin, un pilar de la historia del boxeo con una trayectoria impecable, resonaron con fuerza; después de que el entrenador no se anduvo con rodeos al afirmar que existe un “padrino” detrás de la figura del Canelo.

“Incluso ya apareció alguien que dice: ‘a ‘Canelo’ no se le toca’, un mafioson”, declaró Beristáin, sugiriendo que el boxeador cuenta con un respaldo de alto poder que lo hace intocable dentro y fuera del ring.

La gravedad de estas acusaciones radica en su origen. Proviniendo de una figura tan respetada como Nacho Beristáin, sus palabras adquieren un peso considerable y no pueden ser tomadas a la ligera.

El señalamiento coloca a Canelo, uno de los atletas más famosos y admirados de México a nivel global, en una posición delicada; la acusación no solo pone en entredicho la credibilidad del campeón, sino que abre una puerta a especulaciones peligrosas sobre las fuerzas que realmente mueven los hilos en el boxeo.

ARCHIVO - El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez celebra tras derrotar a Edgar Berlanga en una pelea por el título de los supermedianos, el 14 de septiembre de 2024 en Las Vegas (AP Foto/John Locher, archivo) AP (John Locher/AP)

Hasta el momento, ni Saúl Álvarez ni su equipo han emitido una respuesta oficial o han hecho declaraciones públicas sobre las graves acusaciones de Beristáin.

El silencio alimenta aún más el revuelo, dejando al mundo del boxeo en vilo y a la espera de una aclaración. El testimonio de uno de los grandes maestros del ring sembró una duda en la brillante carrera del pugilista más importante de la actualidad.