“A Canelo no se le toca”: Beristain afirma protección de un “mafiosón” a Saúl Álvarez

El boxeo mexicano se encuentra en el centro de una nueva y explosiva polémica, protagonizada por dos de sus figuras más importantes: el legendario entrenador Ignacio “Nacho” Beristáin y el campeón mundial Saúl “Canelo” Álvarez.
¿Canelo Álvarez es protegido por narcos?
En una reciente entrevista, Beristáin encendió las alarmas con declaraciones que sacudieron a la comunidad boxística al sugerir que la carrera del Canelo está protegida por una figura ligada al crimen organizado en México.
Las palabras de Beristáin, un pilar de la historia del boxeo con una trayectoria impecable, resonaron con fuerza; después de que el entrenador no se anduvo con rodeos al afirmar que existe un “padrino” detrás de la figura del Canelo.
“Incluso ya apareció alguien que dice: ‘a ‘Canelo’ no se le toca’, un mafioson”, declaró Beristáin, sugiriendo que el boxeador cuenta con un respaldo de alto poder que lo hace intocable dentro y fuera del ring.
La gravedad de estas acusaciones radica en su origen. Proviniendo de una figura tan respetada como Nacho Beristáin, sus palabras adquieren un peso considerable y no pueden ser tomadas a la ligera.
El señalamiento coloca a Canelo, uno de los atletas más famosos y admirados de México a nivel global, en una posición delicada; la acusación no solo pone en entredicho la credibilidad del campeón, sino que abre una puerta a especulaciones peligrosas sobre las fuerzas que realmente mueven los hilos en el boxeo.
Hasta el momento, ni Saúl Álvarez ni su equipo han emitido una respuesta oficial o han hecho declaraciones públicas sobre las graves acusaciones de Beristáin.
El silencio alimenta aún más el revuelo, dejando al mundo del boxeo en vilo y a la espera de una aclaración. El testimonio de uno de los grandes maestros del ring sembró una duda en la brillante carrera del pugilista más importante de la actualidad.