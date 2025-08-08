¡Brillante! Isaac del Toro se sube al podio en la Vuelta a Burgos

El ciclismo mexicano vivió una jornada memorable, gracias a la brillante actuación de Isaac del Toro en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos.

El ciclista del UAE Team Emirates no solo demostró su capacidad para competir con la élite del ciclismo mundial, sino que también se catapultó a una posición privilegiada, instalándose en el podio de la clasificación general.

Isaac del Toro hizo historia en el Giro de Italia. Foto: @Giroditalia

Su desempeño encendió la ilusión y reafirma el potencial que lo convierte en una de las jóvenes promesas más observadas del pelotón.

La etapa de hoy, con un recorrido exigente y un final en ascenso, fue una verdadera prueba de fuego para los escaladores. En un final lleno de tensión y estrategia, Del Toro cruzó la meta en una impresionante cuarta posición, con el mismo tiempo que Giulio Ciccone, un ciclista con una vasta experiencia en el World Tour.

¿En qué lugar se ubica Isaac del Toro?

El ganador del día fue el francés Léo Bisiaux, quien logró abrir una pequeña brecha. A pesar de esa diferencia de 9 segundos, el ciclista mexicano mantuvo la calma y la fuerza para no ceder terreno a los grandes favoritos de la carrera.

El verdadero impacto de su actuación se vio reflejado en la tabla general. Antes de esta etapa, Isaac del Toro se encontraba en una posición más retrasada. Sin embargo, gracias a su notable desempeño, dio un salto de 25 puestos para situarse en el tercer lugar de la tabla, a tan solo 26 segundos del líder. Este logro es un testimonio de su talento y de la confianza que el UAE Team Emirates ha depositado en él, dándole la oportunidad de pelear por los primeros lugares.

Con la Vuelta a Burgos entrando en su fase decisiva, el mexicano deja de ser una promesa para convertirse en un serio contendiente. Su presencia en el podio provisional no solo es un hito personal, sino un motivo de orgullo para el ciclismo de su país. Ahora, con los reflectores sobre él, la expectativa crece para las etapas restantes, donde buscará defender su posición y, si la oportunidad se presenta, ir por la victoria final.