Choques de alto voltaje rumbo al 92 Aniversario: ¡La Arena México arderá este viernes!

La Arena México se prepara para vibrar una vez más con una noche de emociones al límite en el Viernes Espectacular del CMLL, donde la magia, la destreza y la intensidad se combinarán para ofrecer combates de primer nivel.

Con la cuenta regresiva rumbo al 92 Aniversario, cada función se convierte en un capítulo clave para medir fuerzas, encender rivalidades y dejar claro quién está listo para dar el salto a las luchas de estelares más esperadas del año. Este viernes, la cartelera promete choques que pondrán de pie a la afición, con protagonistas que llegan dispuestos a darlo todo sobre el cuadrilátero.

En el encuentro estelar, una extraordinaria tercia técnica conformada por Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. buscará imponerse ante el imponente equipo de Hechicero, Ángel de Oro y El Difunto. Tres estilos diferentes unidos por la técnica, la espectacularidad y el deseo de triunfo, frente a una tercia que mezcla rudeza, poder y astucia.

La lucha semifinal será otro de los grandes atractivos de la noche: Último Guerrero intentará concretar la quinta defensa del Campeonato Nacional de Peso Abierto de MLW, ante un rival que combina experiencia y estrategia, Blue Panther, quien promete sorprender y romper pronósticos.

Otras luchas destacadas de la noche

En un choque de alto voltaje, la polémica de la semana pasada entre Templario y Barboza llegará a su punto más álgido, después de que el segundo despojara al primero de su máscara. Con el orgullo en juego y ánimos encendidos, ambos protagonizarán un mano a mano que difícilmente acabará sin consecuencias.

Completando la función, Esfinge hará equipo con Rey Bucanero para enfrentar a El Valiente y El Felino, en un duelo que combina fuerza, tradición y experiencia.

En la segunda lucha, los poblanos Stigma, Xelhua, Arkalis y Rayo Metálico chocarán en relevos atómicos contra Kráneo, Infarto, Calavera Jr. I y Calavera Jr. II.

La velada abrirá con Fuego, Rey Cometa y Espíritu Negro contra Raider, Espanto Jr. y Dark Magic, asegurando que la acción empiece a toda velocidad.