Ellos son la nueva generación de futbolistas nominados al Balón de Oro 2025

El mundo del futbol ha puesto sus ojos en la publicación de la lista oficial de nominados para el Balón de Oro 2025, una selección de talentos que no solo celebra los logros individuales de la última temporada, sino que también marca el inicio de una nueva y emocionante era en el deporte.

La revista France Football presentó a los candidatos que aspiran a coronarse como los mejores del planeta, y la gran noticia no solo está en quiénes aparecen, sino en las ausencias que definen un cambio generacional irreversible.

Por primera vez en casi dos décadas, las listas, tanto masculinas como femeninas, se sienten diferentes, audaces y llenas de un futuro que ya es presente.

¿Quiénes están nominados al Balón de oro 2025 varonil?

En la categoría masculina, la lista de 30 nominados es un claro reflejo del éxito de los grandes clubes europeos; el Real Madrid domina el panorama con figuras que han sido vitales para la conquista de la UEFA Champions League, destacando de manera particular el tridente de ataque que ha deslumbrado al mundo.

Kylian Mbappé, recién llegado al club blanco, ha demostrado por qué es considerado el fichaje del siglo, aportando una velocidad y una capacidad goleadora que lo colocan como uno de los principales candidatos.

A su lado, Vinícius Jr. consolidó su estatus de superestrella con actuaciones determinantes en los momentos clave, mientras que Jude Bellingham fue el motor y el faro del equipo con una temporada de ensueño.

Sin embargo, el nombre que resuena con más fuerza en la prensa y entre los aficionados es el de Lamine Yamal, el joven extremo del FC Barcelona, a sus 18 años, tuvo una irrupción meteórica que dejó a la afición sin aliento.

Su desborde, su técnica depurada y su atrevimiento lo han convertido en el jugador más desequilibrante del Barça, y su nominación no solo es un reconocimiento a su talento, sino un voto de confianza en su potencial para dominar el futbol en la próxima década.

Junto a ellos, Erling Haaland del Manchester City y Harry Kane del Bayern Múnich también se postulan con fuertes argumentos goleadores, demostrando que la carrera por el prestigioso trofeo está más abierta que nunca.

Lo que queda claro es la ausencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, un hecho histórico que oficialmente cede el trono a los nuevos íconos.

¿Quiénes están nominadas al Balón de Oro femenil 2025?

En el futbol femenino, la historia es diferente, pero igual de emocionante; el dominio del FC Barcelona es tan abrumador que la lista de nominadas parece un reflejo de su plantilla.

El club blaugrana coloca a varias de sus jugadoras entre las 30 candidatas, incluyendo a la dos veces ganadora, Alexia Putellas, y a la actual poseedora del galardón, Aitana Bonmatí. El caso de Aitana es particularmente fuerte, ya que su papel central en el éxito de su equipo, tanto en la Liga F como en la Champions League Femenina, la coloca como la máxima favorita para repetir el premio.

Por su parte, Caroline Graham Hansen firmó una temporada de ensueño, y su candidatura es el reconocimiento a una regularidad y un talento descomunales.

Fuera de Barcelona, otras figuras como Melchie Dumornay del Olympique de Lyon o Hannah Hampton del Chelsea también tienen sus méritos, pero la balanza parece inclinarse claramente hacia el equipo catalán.

Además de los galardones principales, se anunciaron las listas para otros premios importantes: En la categoría del Trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador menor de 21 años, el futbol español vuelve a brillar.

Lamine Yamal se perfila como el gran favorito, y la presencia de Pau Cubarsí, su compañero en el FC Barcelona, confirma la excelente cosecha de talentos jóvenes en La Masía.

En cuanto al Trofeo Yashin, que premia al mejor portero, la lista incluye a figuras de talla mundial como el belga Thibaut Courtois, héroe del Real Madrid, y el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, campeón del mundo con Argentina.

Con la gala de premiación cada vez más cerca, la expectativa es máxima por descubrir quiénes serán los rostros de esta nueva era del futbol.