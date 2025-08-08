Faitelson se lanza contra Cruz Azul tras error en Leagues Cup: ¿Otro ‘accidente’?

La participación de Cruz Azul en la Leagues Cup ha dejado mucho que desear por los malos resultados que ha presentado Nicolás Larcamón a pesar de tener un gran equipo. Sumado a esto, el seguimiento que ha tenido David Faitelson con el club con filtraciones y evidenciando errores los han puesto en el ojo del huracán, cosa que nuevamente se repite.

En la jornada 3 de la competencia binacional, Cruz Azul se presentó con nulas aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda y casi al inicio del partido las sensaciones del mal funcionamiento se replicaron gracias a un error en la salida que les costó el 1-0 al 3′.

Ante ello, el periodista de TUDN decidió volver a encender las redes con una publicación en su cuenta oficial de X, en la que especula con seriamente con la posibilidad de que el equipo esté incurriendo en falta de profesionalismo, dejando ir resultados de manera intencionada.

"¿Otro “accidente” de Cruz Azul?“, fue el mensaje que escribió el exESPN generando el debate en la caja de comentarios.

Recordar que este mensaje hace referencia a que tras la primera filtración de salarios y bonos que el equipo pago a Giorgos Giakoumakis, Cruz Azul cayó 7-0 en 45 minutos ante el Seattle Sounders.

Como ya mencionamos, en comentarios los aficionados mostraron su molestia contra el periodista señalando un supuesto intento de desestabilización por intereses personales, mientras que otros defendieron a Faitelson argumentando acciones raras dentro del cuadro celeste desde hace años.

David Faitelson se lanza contra Iván Alonso con nueva filtración

Esta publicación en redes se suma a las declaraciones que hizo David Faitelson esta tarde. En ellas destaca como dentro de los documentos que le hicieron llegar para desenmascarar al club, aparecen movimientos de una cuenta bancaria en Luxemburgo por tres millones de dólares mensuales, dicha cuenta a nombre del director deportivo, Iván Alonso.