Gobierno de EE.UU. usa la imagen de Pato O’Ward para un centro de detención migratoria

El mundo del automovilismo y la política migratoria de Estados Unidos colisionaron en una polémica, desatada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Qué pasó entre O´Ward y el CIE?

La agencia gubernamental utilizó una imagen generada por inteligencia artificial para promocionar la apertura de un nuevo centro de detención en Indiana, pero el detalle que desató la controversia fue el uso de un auto estilo IndyCar con el número 5.

Este número es el que porta el piloto mexicano Patricio ‘Pato’ O’Ward, convirtiendo la campaña en un acto de indignación para la comunidad del automovilismo y los seguidores del deportista.

La imagen, que circuló en redes sociales, mostraba un vehículo con los logotipos de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y un fondo que evocaba una prisión.

La instalación, bautizada con el nombre de “Speedway Slammer”, se promocionaba como una asociación entre el gobierno federal y autoridades locales para ampliar la capacidad de detención de migrantes. La directa referencia al número de O’Ward, un piloto mexicano y uno de los más carismáticos de la categoría, fue percibida como una falta de respeto y un mensaje peligroso.

Las reacciones no se hicieron esperar; el propio Pato O’Ward, quien se encontraba en Texas para una serie de actividades promocionales, no ocultó su sorpresa y disgusto.

“Definitivamente me tomó por sorpresa”, declaró el piloto, quien de inmediato se deslindó de cualquier asociación con el anuncio; por su parte, la organización IndyCar emitió un comunicado tajante, en el que se desmarcaba por completo de la campaña y solicitaba que su propiedad intelectual no sea utilizada para este tipo de fines en el futuro.

El equipo Arrow McLaren también confirmó que no había autorizado el uso de su imagen ni de sus elementos visuales. La polémica se extendió más allá del automovilismo, los residentes de Speedway, la localidad históricamente ligada a las carreras, expresaron su sorpresa al no haber sido consultados sobre el uso del nombre “Speedway Slammer” para una instalación de esta naturaleza.